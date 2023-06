Skandal w Internecie. Zamordowane dzieci hitem na TikToku

Nowy trend na TikToku wzbudza masę kontrowersji. Platformę zalała masa klipów, w których wygenerowane przez AI dzieci opowiadają o swoich morderstwach.

TikTok i sztuczna inteligencja to dwa tematy, które same w sobie generują masę kontrowersji. Co może pójść nie tak, kiedy połączy się jedno z drugim?

Nowy trend na TikToku wywołuje kontrowersje. W tle sztuczna inteligencja

Otóż całkiem sporo, bo i pomysłowość ludzka wydaje się nie znać granic. Jednym z jej ostatnich owoców jest nowy trend na TikToku, w którym twórcy materiałów o prawdziwych przestępstwach wykorzystują wygenerowane przez AI podobizny ofiar do opowiadania o tym, w jaki sposób zostały zamordowane. Sprawie pikanterii dodaje fakt, że w większości tego typu materiałów główną rolę odgrywają dzieci.

Choć podobizny przedstawione na materiałach nie przedstawiają rzeczywistych ofiar przestępstw - prawdopodobnie głównie dlatego, że naruszałoby to regulamin serwisu - tak opisywane w nich wydarzenia są jak najbardziej prawdziwe. Tak w każdym razie wyglądało to w przypadku profilu @truestorynow, który dzięki tego typu treściom zgromadził blisko 50 000 obserwujących. Co prawda został on zbanowany ze względu na łamanie regulaminu serwisu, jednak na TikToku nie brakuje jego naśladowców, którzy cały czas publikują podobne materiały.

Jak łatwo się domyślić, nowy trend wywołał masę kontrowersji, a przez Internet przewinęła się fala oburzenia i liczne głosy krytyki pod adresem adresem wykorzystywania w ten sposób wizerunków dzieci.

Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy treści generowane przez AI zmusiły nas do zadania sobie ważnych pytań natury etycznej. Już wcześniej podobne dyskusje pojawiały się m.in. w przypadku tworzonych przez sztuczną inteligencję treści pornograficznych oraz materiałów, w których wykorzystywany jest wizerunek osób publicznych, zwłaszcza polityków. Wraz z rozwojem narzędzi bazujących na AI podobnych dylematów z pewnością będzie się pojawiało coraz więcej.

