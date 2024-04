TikTok zrobił podróbkę Instagrama. Na razie tylko dla wybranych

Jeśli czasem macie wrażenie, że wszystkie aplikacje społecznościowe wyglądają dokładnie tak samo... cóż, może jeszcze nie, ale zdecydowanie zmierza to w tym kierunku. Po tym, jak Instagram wprowadził i mocno promuje inspirowane TikTokiem Reelsy, chiński konkurent postanowił odpłacić się tym samym i stworzył swoją aplikację do dzielenia się zdjęciami. Nazywa się TikTok Notes i jest już dostępna na wybranych rynkach.

TikTok Notes oferuje do Instagrama sprzed kilku lat. Za pomocą aplikacji możemy udostępniać zdjęcia, na które inni użytkownicy mogą reagować poprzez zostawianie polubień i komentarzy. Widać tu także pewne zapożyczenia z serwisu Pinterest. Generalnie nie znajdziemy tu nic szczególnie odkrywczego - celem nowego produktu firmy ByteDance jest raczej utrzymanie użytkowników w obrębie własnego ekosystemu, dając im alternatywę dla rozwiązań konkurencji.

/2 We hope that the TikTok community will use TikTok Notes to continue sharing their moments through photo posts. Whether documenting adventures, expressing creativity, or simply sharing snapshots of one's day, the TikTok Notes experience is designed for those who would like to… pic.twitter.com/KPXJqbaOdG