TikTok rusza w Europie z kanałem dla miłośników nauki

TikTok to serwis społecznościowy, z którego korzysta już ponad 150 milionów osób w całej Europie. W tym miesiącu zyskają oni dostęp do STEM-a. To nowy kanał poświęcony treściom z takich dziedzin, jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka (po angielsku to science, technology, engineering i mathematics, czyli w skrócie STEM). Ma on ułatwić dalsze odkrywanie oraz łączyć użytkowników o wspólnych zainteresowaniach z jeszcze większą efektywnością.

Po udanym debiucie w Stanach Zjednoczonych, karta STEM pojawiła się również w Europie, na początek w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. W nadchodzących tygodniach dostęp do niej zyskają również użytkownicy TikToka z innych krajów. Prezentowane tam treści są w języku angielskim, z możliwością włączenia automatycznego tłumaczenia w formie napisów. Ma ono być sprawdzane przez dwie niezależne organizacje.

Tworzenie anglojęzycznych treści na STEM ma być dla polskich TikTokerów szansą na dotarcie do międzynarodowej publiczności. W nowej zakładce mogą się znaleźć filmy twórców, którzy publikują treści zgodne z jej tematyką, a takich zajmujących się nauką na TikToku nie brakuje. To na przykład:

Adam Mirek (@adam_mirek) – popularyzator nauki i influencer z tytułem doktora inżynierii biomedycznej oraz regularny gość Dzień Dobry TVN, gdzie opowiada o ludzkim ciele,

Konrad Skotnicki (@doktor_z_tiktoka), który w niezwykle angażujący sposób opowiada swoim widzom o fizyce, chemii, kosmosie i naukowych ciekawostkach,

Dawid Stanasiuk (@mimir.cyfrowa.edukacja), prowadzący profil o robotyce i programowaniu.

W ciągu ostatnich trzech lat na TikToku opublikowano niemal 15 milionów filmów związanych z tematykę STEM. Od czasu udostępnienia kanału w USA, nastąpił 24% wzrost publikacji treści związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką.

Wierzymy, że możliwość odkrywania jest podstawą w doświadczaniu TikToka, dlatego platforma nieustannie stara się pomagać swojej społeczności w odnajdywaniu nowych i wartościowych treści poprzez wprowadzanie kolejnych, ciekawych formatów. Mamy nadzieję, że uruchomienie kanału STEM w całej Europie będzie stanowić źródło inspiracji dla nowego pokolenia inżynierów, matematyków i entuzjastów nauk ścisłych.

– powiedziała Marlène Masure, dyrektor generalna ds. operacyjnych TikTok dla regionu EMEA

STEM dla młodych użytkowników TikToka

Aby zachęcić młodych ludzi do zgłębiania tematyki naukowej, u wszystkich użytkowników poniżej 18 roku życia karta STEM pojawi się automatycznie. Domyślne ustawienia będzie można jednak zmienić w aplikacji, według własnych preferencji. Pełnoletni użytkownicy będą mogli włączyć nową funkcję, wybierając kolejno "ustawienia" i "preferencje dot. treści".

Od momentu uruchomienia kanału w Stanach Zjednoczonych, jedna trzecia nastolatków na TikToku korzysta z niego przynajmniej raz w tygodniu.

Podwójna weryfikacja treści

W trosce o wysoką jakość treści oferowanych swojej społeczności, TikTok rozszerza współpracę z organizacjami Common Sense Networks i Poynter Institute, która teraz obejmie także Europę. Common Sense Networks będzie odpowiadać za ocenę materiałów pod kątem ich zgodności z koncepcją karty STEM, natomiast Poynter sprawdzi wiarygodność prezentowanych informacji. Treści, które nie przejdą obu etapów weryfikacji, nie zostaną udostępnione w karcie STEM.

W New Scientist codziennie prezentujemy naszym odbiorcom zmieniające świat wiadomości i cuda ze świata nauki. Pragniemy inspirować kolejne pokolenia, dlatego na TikToku skupiamy społeczność młodych ludzi, których pasja do nauki dorównuje naszej. W żadnym innym miejscu nasze treści nie spotykają się z tak pozytywnym odbiorem i zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy są to Q&A na żywo z astronautami przebywającymi na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, informacje o najnowszych przełomach w badaniach nad fuzją jądrową, wyjaśnienie tego, jak działa splątanie kwantowe czy też odkrywanie fascynujących praw matematyki. Dlatego jeśli kanał STEM ma być miejscem oferującym dostęp do pasjonującej, godnej zaufania wiedzy naukowej za sprawą zaledwie jednego kliknięcia, to jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tym ekscytującym przedsięwzięciu.

– dodał David Stock, szef działu wideo w New Scientist

Źródło zdjęć: TikTok, Xiaomi

Źródło tekstu: TikTok