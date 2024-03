TikTok szykuje nową aplikację. Ma konkurować z Instagramem

TikTok szykuje nową aplikację do dzielenia się zdjęciami, która ma rywalizować z Instagramem. Znamy szczegóły.

TikTok zdetronizował Instagrama jako ulubiona aplikacja ludzi młodych. Instagram pod wpływem rynkowej paniki postanowił skopiować rywala i z apki do dzielenia się zdjęciami przeobraził się w platformę, na której królują krótkie wideo - zazwyczaj te same, co na TikToku, tylko opublikowane dwa tygodnie później. Rynek jednak nie lubi próżni, więc skoro zwolniła się pozycja najpopularniejszej aplikacji do udostępniania zdjęć, ktoś musi ją wypełnić. Wszystko wskazuje na to, że będzie to... TikTok.

TikTok Photos dobije Instagrama?

W kodzie "głównej" aplikacji TikTok na Androida znaleziono liczne odniesienia do nowego projektu firmy ByteDance, czyli TikTok Photos. Z uzyskanych w ten sposób wynika, że będzie to apka przeznaczona do publikowania zdjęć, podobnie jak Instagram. Zawarte w kodzie komunikaty sugerują, że jej relacja do głównej platformy z wideo będzie zbliżona jak ta między Facebookiem i Instagramem. Publikując wideo na TikToku będziemy mieli możliwość udostępnienia ich także w TikTok Photos, zyskując w ten sposób dostęp do znacznie szerszej publiki.

Warto podkreślić, że plany uruchomienia nowej aplikacji nie zostały póki co potwierdzone przez ByteDance. Nie wiemy też, kiedy nowa usługa miałaby wystartować. Patrząc jednak na etap zaawansowania prac związanych z integracją nowego serwisu, wydaje się niemal pewne, że jest to kwestia maksymalnie kilku najbliższych miesięcy.

