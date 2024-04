Google przekopie TikToka. Nadchodzi nowa funkcja

Wyszukiwarka Google wchodzi na nowy teren. Pomoże Ci znaleźć TikToki, YouTube Shorts i podobne, krótkie filmy.

Niektórzy użytkownicy wyszukiwarki Google na smartfonach zauważyli możliwość znalezienia specyficznych filmów. Oprócz możliwości szukania materiałów wideo znalazła się wyszukiwarka krótkich form filmowych. Tu można przejrzeć powiązane z tematem wyszukiwania YouTube Shorts, TikToki, reelsy i tym podobne materiały z platform społecznościowych. Wiemy o tym dzięki wpisowi @AssembleDebug na Twitterze.

Znane w półświatku przecieków konto opublikowało także zrzuty ekranu z wyszukiwarki, pokazujące działanie wyszukiwarki w praktyce.

Mamy też potwierdzenie z serwisu PiunkaWeb. Jego redakcji jednak nie udało się przejść do wyników wyszukiwania. W TELEPOLIS.PL niestety filtr dla krótkich filmów nie jest widoczny.

Zaskoczenia tu nie ma. Wyszukiwarka działa tak samo, jak podczas szukania obrazków czy filmów. Wyniki są prezentowane wraz z miniaturami i przyciskiem pozwalającym obejrzeć materiał na pełnym ekranie smartfonu – oczywiście w pionie.

To znak, że Google przyjął do wiadomości formę krótkich filmów, spopularyzowanych przez Snapchat i TikTok, jako wartościowy nośnik informacji. Oczywiście takie wyszukiwanie napędzi też dodatkowy ruch do Googlowej konkurencji TikToka – YouTube Shorts. Ponadto wyszukiwanie pionowych filmów wpisuje się w trend mobile first. Doświadczenie użytkowników na smartfonach jest więc priorytetem, a pionowe wideo to jeden z jego najważniejszych filarów.

Filtr „krótkie wideo” jest zapewne w fazie testów, ale możemy spodziewać się rychłego wdrożenia. Pozostaje pytanie, czy będzie dostępny w Polsce. Mam nadzieję, że tak – będzie można wyszukać materiały z naszego kanału. Wyszukiwarka Google ma różne filtry, jak „produkty”, „strony produktów” czy „fora internetowe”, których widoczność zależna jest od kraju i urządzenia. Niewykluczone, że krótkie wideo będzie można wyszukiwać także na desktopie, choć oglądanie ich na poziomym monitorze to słaba rozrywka.

Z drugiej strony nie przeszkadzało to Google'owi wcisnąć YouTube Shorts na telewizory. Niekończący się strumień pionowych filmów znajdziesz w aplikacji YouTube dla Smart TV z roku 2019 i nowszych.

