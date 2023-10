TikTok. Wielka zmiana ułatwi życie milionom

TikTok otworzył się na zewnętrzne aplikacje. Będzie integracja z Twitchem, programami Adobe i innymi.

TikTok ogłosił, że umożliwi obsługę konta z aplikacji zewnętrznych producentów. Pomoże w tym API – interfejs, przez który inne programy będą mogły między innymi udostępniać filmy.

Kto skorzysta z TikTok Direct Post?

Integracja zewnętrznych aplikacji z TikTokiem będzie dostępna tylko dla grona wybranych producentów programów. Na liście znajdują się na razie Twitch, Blackmagic Design (autorzy programu do montowania filmów DaVinci Resolve), oraz Adobe (aplikacje Adobe Premiere Pro i Adobe Express).

Ponadto będzie można szybko udostępnić film z aplikacji CapCut, należącej do firmy Bytedance – właściciela TikToka. Na koniec będzie można podłączyć swoje konto na TikToku z aplikacją SocialPilot, zapewniającą ułatwienia w obsłudze mediów społecznościowych i dane analityczne.

Lista na pewno nie jest jeszcze zamknięta. Wciąż jest dostępna także funkcja Share to TikTok, wprowadzona w 2019 roku. Jest dostępna na przykład w aplikacji mobilnej do montowania filmów Adobe Premiere Rush, aplikacji do animacji Plotaverse, Enlight Videolap, Fuse.it i im podobnych. TikTok Direct Post będzie mieć jednak większe możliwości, bo nie ograniczy się do prostej publikacji filmów.

