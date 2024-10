Te aplikacje zjadają wam najwięcej transferu

Hollafly, operator wirtualnych kart eSIM z ofertami roamingu, przygotował interesujące zestawienie popularnych aplikacji, sprawdzonych pod kątem zużycia danych. Która aplikacja jest największą pijawką?

Aplikacje strumieniowe — YouTube królem rozrzutności

Testy typowej konsumpcji treści wykazały średnio aż 193 MB transferu na każde 5 minut korzystania z YouTube'a. To o blisko 1/3 więcej niż drugi na liście Disney+ i blisko czterokrotnie więcej, niż potrzebuje Netflix (53 MB). Nie jest to przy tym efekt jedynie zastosowanego kodeku i domyślnej jakości odtwarzania.

Aplikacje do strumieniowania treści mają zwyczaj buforowania całego filmu, nawet jeśli ostatecznie nie obejrzymy całości. Powoduje to duże marnotrawstwo megabajtów, ale i tez pozwala na ciągłe oglądanie nawet przy przerwach w zasięgu.

W kategorii Social Media na pierwszym miejscu jest Snapchat

Aż 101 MB na każde 5 minut użytkowania pozwoliło z łatwością pokonać TikToka (79 MB) czy Instagram (69 MB). Holafly sugeruje poszukać w Snapchacie trybu Data Saver. Spowalnia on aplikacje, ale przynosi duże oszczędności.

Uważaj na AllTrails, Google Maps nie takie złe

AllTrrails, czyli mobilny kompan do pieszych czy rowerowych wycieczek należy niestety do dosyć rozrzutnych (155 MB / 5 min). Jest to o tyle dziwne, że w końcu to aplikacja terenowa, której przyjdzie mierzyć się ze słabym zasięgiem. Na jego tle Mapy Google wydają się wręcz fit — zaledwie 87 MB. Pamiętajmy przy tym, że te ostatnie pozwalają łatwo zapisać do pamięci telefonu mapy miast i interesujących nas obszarów.

Wśród mobilnych przeglądarek jest jeden król — Opera

To spore zaskoczenie, ale Google Chrome wcale nie jest najgorszą opcją - 24 MB to przeszło dwukrotnie mniej niż na potrzeby tych samych czynności potrzebowało Safari (56 MB). Nic jednak nie ma startu do Opery, która potrzebowała zaledwie 16 MB na 5 minut przeglądania.

Holafly na potrzeby eksperymentu używało telefonów Apple iPhone 15 Pro i Xiaomi Redmi 9. Do pomiaru zużycia danych używany był My Data Manager. Inne aplikacje były wyłączone w czasie testów, pomiary były wykonywane w sierpniu i wrześniu, a wyniki testów zostały uśrednione.

