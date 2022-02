Stepler: rób dużo kroków i zdobywaj nagrody

Aplikacja Stepler powstała w odpowiedzi na rosnący społeczny problem braku ruchu, szczególnie w czasie pandemii. Jej celem była mobilizacja ludzi do aktywności fizycznej. Mechanizm działania jest tu bardzo prosty i opiera się na zdobywaniu nagród za osiągnięte wyniki. Aplikacja liczy kroki przelicza je na punkty, które można wymienić na produkty, zniżki lub usługi u partnerów, wśród których są takie firmy, jak BookBeat, LYKO, ICIW, JAYS, EGMONT czy Albert.

Obecnie z aplikacji Stepler korzysta w sumie 1,6 mln osób w Szwecji, Norwegii, Niemczech i w Polsce. Badania dewelopera wskazują, że użytkownicy Steplera zaczęli ruszać się o 20% więcej.

Pandemia i wprowadzane lockdowny zmieniły stare i wykształciły nowe nawyki. Home office sprawił, że codzienna aktywność zaczęła ograniczać się do osiedla czy dzielnicy, w której mieszkamy, a nie miasta, jak miało to miejsce wcześniej. W konsekwencji ruszamy się coraz mniej, co przekłada się na gorszą kondycję zdrowotną, samopoczucie, większą zapadalność na choroby, w tym przewlekłe, i inne schorzenia. Z perspektywy krajowej gospodarki generuje to ogromne straty dla budżetu państwa i miliardowe koszty związane z nakładami na leczenie.