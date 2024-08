Memy i trolle do rynsztoka. Steam robi porządki

Valve zamierza zrobić porządek w komentarzach pod grami na Steamie. W końcu będzie można znaleźć tam przydatne informacje.

Sekcja komentarzy w sklepie Steam wygląda jakby właśnie w tym miejscu nastąpił wyciek z internetowego szamba. Kupujący gry, zwłaszcza te popularne, musza przebijać się przez dżunglę memów, ASCII-artów, żartów zrozumiałych tylko dla znających grę, a nawet fanartów aspirujących do bycia pornografią. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej o jakości czy wydajności samej produktu, to jedno z gorszych miejsc.

Zakupy ważniejsze od memów

Valve zapowiedział, że planuje zrobić z tym porządek, by sekcja komentarzy nie odstraszała. Strony gier w sklepie Steam dostaną niwy system sortowania wypowiedzi społeczności, w którym te nieprzydatne zostaną umieszczone tam, gdzie ich miejsce – na samym dole listy.

Czy system jest skuteczny? Można to już sprawdzić, bo Valve udostępnił go do publicznych testów i jest on domyślnie włączony. Wartościowe wypowiedzi graczy zostaną umieszczone na górze, by ułatwić robienie zakupów. W końcu Steam zarabia na tym, że sprzedaje gry, więc im łatwiejszy będzie ten proces, tym lepiej dla finansów.

Będzie to alternatywa dla obecnego systemu głosowania na pomocne komentarze. Gracze, którzy już znają dany tytuł używają go do zabawy i często głosują na żarty zrozumiałe tylko dla nich. To dobra zabawa, ale nie o to chodzi w tej sekcji. Oczywiście jeśli ktoś woli stary bałagan, może przywrócić stary widok.

Przy tym Steam zapewnia, że nie zmienią się oceny gier. Modyfikacji podlega jedynie to, co klienci sklepu zobaczą na samej górze listy komentarzy. Komentarze o niższej wartości merytorycznej nie zostaną usunięte. Steam twierdzi, że takie oceny są wciąż ważne, nawet jeśli ich autorzy nie są w stanie ich uzasadnić pełnymi zdaniami.

Aktualnie w sklepie jest 140 milionów takich wypowiedzi i są one sortowane z użyciem kombinacji ocen użytkowników, sztucznej inteligencji i manualnej moderacji.

