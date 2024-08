Warhammer oraz Prince of Persia dołączają do GeForce NOW

NVIDIA świętuje sukcesy, bowiem biblioteka GeForce NOW obejmuje już ponad 2000 gier. Liczba ta cały czas rośnie, a w tym tygodniu dostajemy kolejne tytuły.

Obecnie wcale nie potrzeba drogiego komputera lub konsoli do grania w najnowsze gry AAA. Usługi takie jak NVIDIA GeForce NOW pozwalają cieszyć się najnowszymi tytułami na starszych laptopach, komputerach stacjonarnych, smartfonach czy nawet telewizorach. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do internetu.

Wciąż trwa letnia promocja z abonamentem za 50% ceny

Oferta Zielonych obsługuje już ponad 2000 gier, co czyni z nich aktualnego lidera na rynku. I to nawet mimo konkurencji ze strony takich gigantów jak Amazon z ich serwisem Luna. NVIDIA jednak nie spoczywa na laurach, co i rusz dodając kolejne tytuły. Zarówno gry AAA, jak i produkcje niezależne.

NVIDIA poinformowała, że w tym tygodniu GeForce NOW wzbogaca się o pięć nowych gier. I chociaż to pozornie niewiele, to trudno narzekać. Pełna lista wygląda następująco:

Warhammer 40,000: Speed Freeks (od 6 sierpnia w Steam)

Prince of Persia: The Lost Crown (od 8 sierpnia w Steam)

Ratten Reich (od 9 sierpnia w Steam)

Nine Sols (Steam)

Visions of Mana Demo (Steam)

Ponadto Black Myth: Wukong pojawi się w chmurze już w dzień premiery, zaplanowanej na 20 sierpnia. Zieloni przypominają również o trwającej letniej promocji, która pozwala na kupno miesięcznego lub półrocznego abonamentu za połowę ceny. Zdejmuje on limit czasowy i oferuje lepszą grafikę niż wersja darmowa.

