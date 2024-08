Obudowa z prawdziwego włókna węglowego. Cena zwala z nóg

Jesteś fanem chłodzenia cieczą? Szukasz pojemnej obudowy, która pomieści pełnoprawny zestaw LC dla CPU i GPU? W takim razie Alphacool ma coś dla Ciebie.

Na rynku obudów komputerowych dostępne mamy całe zatrzęsienie modeli od wielu różnych producentów. Większość z nich jest do siebie jednak bliźniaczo podobno, bowiem wszyscy kopiują najpopularniejsze rozwiązania. Świetnym dowodem na to jest obecna moda na tzw. "akwaria" zapoczątkowana przez Lian Li.

Alphacool Apex Pro Skeleton Carbon kosztuje 4325 złotych

Niemiecki producent znany entuzjastom autorskich układów chłodzenia cieczą, firma Alphacool, postanowił zaoferować coś wyjątkowego. Zarówno, gdy mowa o wyglądzie, jak i zastosowanych materiałach.

Alphacool Apex Pro Skeleton Carbon to otwarta obudowa o wymiarach 608 x 260 x 573 milimetrów i masie 13 kilogramów. Wykonano ją z rurek z włókna węglowego, hartowanego szkła oraz frezowanych z pomocą CNC łączeń z aluminium. Stworzona została z myślą o zestawach LC i może zostać całkowicie rozmontowana.

W środku znajdziemy miejsce na płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; montowane pionowo lub poziomo karty graficzne (wraz z dołączonym zestawem montażowym i riserem PCIe 4.0 x16); zasilacze ATX oraz do dwóch nośników 2,5". W celu ukrycia okablowania przygotowano specjalną sekcję za płyta główną. Panel I/O gości dwa USB 3.2 Gen 1 oraz złącza słuchawkowe.

Pod względem wentylacji można tutaj zamontować do trzech radiatorów 360-milimetrowych. Fabrycznie dostajemy jeszcze tzw. "Distro Plate", czyli płaski, akrylowy rezerwuar z wbudowaną pompką VPP/D5 o wydajności do 340 L/h. Ma on pojemność 750 mililitrów i oferuje podświetlenie RGB LED.

Obudowa Alphacool Apex Pro Skeleton Carbon trafiła już do sprzedaży w sugerowanej cenie 999 euro, czyli około 4325 złotych. Dostępna jest też tańsza wersja, Alphacool Apex Skeleton Carbon, bez dołączonego Distro Plate i zestawu do pionowego montażu karty graficznej za 649 euro, czyli około 2809 złotych.

Źródło zdjęć: Alphacool

Źródło tekstu: oprac. własne