Fractal Refine, czyli ergonomiczne fotele gamingowe

Szukasz nowego fotela komputerowego? Zależy Ci na wygodzie i eleganckim wyglądzie? W takim razie Fractal Refine jest właśnie dla Ciebie.

Fractal to szwedki producent sprzętu komputerowego znany z autorskich projektów, wysokiej jakości wykonania oraz szerokiej funkcjonalności. W jego ofercie znajdziemy głównie obudowy, zasilacze, gotowe zestawy chłodzenia cieczą procesora (tzw. All in One) oraz wentylatory.

Brak ekoskóry, zamiast tego oddychające materiały

Jednak podczas targów Computex 2024, które odbywały się na początku czerwca na Tajwanie, Szwedzi poinformowali o rozszerzeniu swojego portfolio. Prócz nowych obudów pokazano fotel dla graczy oraz zestaw słuchawkowy. W obu przypadkach nie ma jednak mowy o typowo gamingowej, krzykliwej stylistyce.

Fractal Refine to wyjątkowy, ergonomiczny fotel dla graczy. Zyskujemy tutaj regulowane wsparcie odcinka lędźwiowego oraz podparcie zagłówka, które nie są "poduszką na gumce" jak u innych firm. Oprócz tego nie zabrakło siedziska z przewiewnej siatki i podłokietników 4D.

Oczywiście opisywany fotel oferuje również możliwość zmiany wysokości siedziska i funkcji tilt. Całość dopełnia wypełnienie z pianki zapamiętującej kształt. Szwedzki producent kieruje swój produkt do osób o wzroście od 165 do 200 centymetrów i masie do 125 kilogramów.

Fractal Refine trafił już do sprzedaży w USA i Azji, a w Europie pojawi się jeszcze w tym miesiącu. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - jasna i ciemna oraz trzy warianty obicia - tekstylne, siatka, alacantra. Sugerowane cena to 549 dolarów (ok. 2175 złotych) za podstawowe modele i 899 dolarów (ok. 3569 złotych) za wersję premium. W Polsce będzie zapewne drożej o różnicę w podatku VAT. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Fractal

Źródło tekstu: oprac. własne