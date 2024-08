Spotify i Instagram z nowością. Wszystko zadzieje się automatycznie

Instagram i Spotify już od jakiegoś czasu pracują nad integracją obu aplikacji. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie ogłoszona nowa funkcja, która ułatwi dzielenie się tym, co sprawia nam przyjemność.

Aplikacje takie jak Spotify i Apple Music już zapewniają pewien rodzaj integracji z Instagramem. Pozwalają na łatwe udostępnienie słuchanej piosenki w poście lub na story. Jednak dla Mety to zdecydowanie za mało. Firma pracuje nad funkcją podobną do MSN, która pozwoli użytkownikom Instagrama wyświetlać w czasie rzeczywistym słuchaną muzykę. Nie jest ona jeszcze dostępna, ale wszystko wskazuje na to, że trwają nad nią prace i zostanie wkrótce ogłoszona.

Udostępnianie piosenek ze Spotify na Instagramie w czasie rzeczywistym

Funkcja ta pozwoli użytkownikom połączyć swoje konto na Instagramie ze Spotify. Platforma streamingowa automatycznie utworzy Notatkę z danym utworem, słuchanym na Spotify. Notatki te mogą być widoczne dla innych użytkowników, gdy otworzą DM lub wejdą na profil użytkownika. Nowa funkcja nazywa się Udostępnij ze Spotify. Zauważył ją badacz aplikacji Alessandro Paluzzi.

Warto przypomnieć, że twórrcy Instagrama są w stanie już udostępniać piosenki w Notatce. Muszą jednak robić to ręcznie dla każdego utworu, którym chcą się podzielić.

