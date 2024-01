Spotify wydoi z użytkowników więcej kasy. Nie ma się z czego cieszyć

Spotify już niebawem zaoferuje nowy sposób płatności. Wszystko po to, by uniknąć płacenia prowizji Apple.

Nie jest tajemnicą, że twórcy aplikacji żyją z właścicielami platform takimi jak Apple czy Google w swego rodzaju toksycznej symbiozie. Z jednej strony dzięki dostępowi do olbrzymiej bazy użytkowników iOS czy Androida mogą dotrzeć ze swoimi usługami do gigantycznego grona użytkowników, ale muszą to robić na z góry narzuconych warunkach. Jednym tych warunków jest konieczność uiszczania płacenia prowizji od każdej transakcji.

Spotify z nowym sposobem płatności

W przypadku Apple wspomniany "haracz" wynosi 30 procent od kwoty, którą płaci użytkownik. Co więcej, do tej pory gigant z Cupertino bardzo agresywnie zwalczał wszystkie próby omijania własnego systemu płatności czy nawet sugerowania, że istnieją alternatywne metody. Stało się to podstawą gigantycznego konfliktu z firmą Epic. Dotychczasowy stan rzeczy nie podoba się także właścicielom platformy Spotify, którzy znaleźli wyjście z tej sytuacji. A raczej wyjście sytuacji znalazło ich - chodzi o wchodzący niebawem w życie europejski akt o rynkach cyfrowych (DMA).

Spotify zapowiedziało, że od momentu wejścia w życie DMA, tj. od 7 marca 2024 r., użytkownicy na terenie Unii Europejskiej będą mogli zapłacić za swoją subskrypcję z poziomu aplikacji, pomijając system płatności Apple. W ten sposób właściciele serwisu nie będą musieli płacić 30 procent prowizji dla giganta z Cupertino.

Co to oznacza dla użytkowników?

A co z tego będą mieli klienci? W zasadzie to... nic. W swoim komunikacie firma obiecuje, że dzięki wprowadzonym zmianom będzie mogła lepiej komunikować nowe oferty i promocje użytkownikom korzystającym z iPhone'ów. Tyle. Żadnych konkretnych deklaracji, ani tym bardziej obietnic tańszej subskrypcji. Mówiąc krótko, nadal będziemy pompowali kieszeń wielkiemu korpo, nie otrzymując nic w zamian. Oczywiście być może wyższa marża skłoni nareszcie Spotify, by płacić uczciwe wynagrodzenie artystom, ale i to wydaje się na ten moment wyłącznie pobożnym życzeniem.

Zobacz: Spotify drożeje w Polsce. Ceny Premium wyższe o kilka złotych

Zobacz: Spotify pracuje nad nową funkcją. Pierwsi użytkownicy już ją mają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: charnsitr / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Spotify