Spotify drożeje w Polsce. Ceny Premium wyższe o kilka złotych

Korzystasz ze Spotify Premium? Wkrótce zapłacisz więcej za usługę. Nowe ceny, wyższe o kilka złotych, już teraz obowiązują nowych użytkowników.

Spotify Premium to kolejna usługa, za którą będziemy musieli zapłacić więcej. Wzrost cen dotyczy wszystkich pakietów, które są dostępne w Polsce. Teraz wynoszą one:

23,99 zł miesięcznie za Premium Individual (było 19,99 zł),

za Premium Individual (było 19,99 zł), 12,99 zł miesięcznie za Premium Student (było 9,99 zł),

za Premium Student (było 9,99 zł), 30,99 zł miesięcznie za Premium Duo (było 24,99 zł),

za Premium Duo (było 24,99 zł), 37,99 zł miesięcznie za Premium Family (było 29,99 zł).

Nowe, wyższe stawki już obowiązują, ale póki co dotyczą tylko nowych klientów serwisu Spotify. A co z aktualnymi subskrybentami? Oni też wkrótce zapłacą więcej, ale – jak można przeczytać w korespondencji, którą otrzymują od Spotify – nastąpi to z małym poślizgiem, od kwietnia tego roku.

Prawdopodobnie z uwagi na działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uważa, że nie można nikomu podnieść ceny subskrypcji bez jego wyraźnej zgody, obecni abonenci Premium powinni do końca marca tego roku zaakceptować zmiany proponowane przez Spotify. W wiadomości e-mail z informacją o podwyżce jest do tego odpowiedni link. Można tego również dokonać z poziomu aplikacji.

A co, jeśli ktoś nie wyrazi zgody na podwyżkę? Wtedy jego subskrypcja Premium wygaśnie, a usługa przejdzie do wersji Spotify Free.

Zobacz: Spotify pracuje nad nową funkcją. Pierwsi użytkownicy już ją mają

Zobacz: Spotify ma nową funkcję. Pomoże w grupowym słuchaniu muzyki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fabio Principe / Shutterstock.com, Shutterstock, Spotify

Źródło tekstu: Spotify