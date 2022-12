Zgubiony smartfon? Prosty trik pozwoli go odnaleźć

Już niebawem funkcja Find My Device w Androidzie, służąca do lokalizowana zgubionych urządzeń, zyska znaczące usprawnienie.

Wracasz do domu i ku swemu zaskoczeniu odkrywasz, że czegoś w kieszeni brakuje. Smartfon jakby rozpłynął się w powietrzu. Został w biurze, a może wysunął się ze spodni podczas spaceru z psem? W takich wypadkach aplikacja Find My Device (pol. Znajdź moje urządzenie) często bywa niezastąpiona. Jest tylko jeden problem.

Find My Device wymaga dostępu do internetu, więc jeśli smartfon nie jest aktualnie podłączony do Wi-Fi, a przy tym ma wyłączoną transmisję danych, to aktualnej lokalizacji zaraportować nie da rady. Na szczęście niebawem się to zmieni.

Jak ogłoszono, już w grudniowej aktualizacji systemowej Google znajdzie się nowy moduł, umożliwiający ogłaszanie lokalizacji poprzez Bluetooth. Tym samym zagubione urządzenie będzie mogło skomunikować się z innymi jednostkami w pobliżu, by to one przesłały wymagane dane na serwery. W rezultacie konieczność bezpośredniego połączenia z siecią bezpowrotnie zniknie.

Spółka z Mountain View zapewnia, że funkcja jest całkowicie bezpieczna, a przesyłane dane są zaszyfrowane. Kluczem kryptograficznym dysponuje jedynie sam Google i deklaruje nie udostępniać go nikomu poza właścicielem konta, dla którego został on wygenerowany.

Zauważmy, podobne rozwiązania stosują od lat Apple i Samsung. więc powodów do obaw raczej nie ma. Za to są oczywiste korzyści, z perspektywą łatwiejszego odnalezienia swej zguby na czele,

Nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje niniejsza aktualizacja, ale twórcy zarzekają się, że stanie się to jeszcze w grudniu. Warunkiem jest tylko posiadanie pakietu usługi Google Play co najmniej w wersji 49.22, datowanej na 12 sierpnia 2022 roku.

