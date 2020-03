SafeSafe: darmowa aplikacja do oceny ryzyka infekcji COVID-19 i profilaktyki w czasach pandemii

SafeSafe to bezpłatna aplikacja wspierająca codzienną realizację zaleceń, które według ekspertów mają znaczny wpływ na zapanowanie nad pandemią COVID-19. A są nimi: regularna ocena ryzyka oraz obserwacja stanu zdrowia.

Projekt SafeSafe jest rozwijany przez oddolną inicjatywę grupy naukowców i przedsiębiorców z Wrocławia. Aplikację można ściągnąć za darmo ze strony www.koronazglowy.com.

Aplikacja SafeSafe – dla kogo i po co?

Ministerstwo Cyfryzacji kilka dni temu wypuściło aplikację dla osób przebywających na kwarantannie. Z kolei aplikacja SafeSafe została stworzona dla pozostałych milionów osób, przebywających obecnie w swoich domach, którym zależy na odpowiedniej profilaktyce i szybkim dostępie do analizy ryzyka infekcji COVID-19.

SafeSafe umożliwia użytkownikom systematycznie oceniać ryzyko infekcji, uzupełniać dziennik zdrowia, stworzyć metryczkę chorób przewlekłych przystosowaną do łatwej prezentacji lekarzom (szczególnie ważne dla seniorów), a także dbać o codzienną profilaktykę. Wg ekspertów zaangażowanych w projekt każdy z nas może zminimalizować ryzyko infekcji, stosując środki zaradcze, które zaleca Światowa Organizacja Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

W aplikacji udostępniana jest Ankieta Oceny Ryzyka - stworzona przez lekarzy na bazie wytycznych WHO. Po wyświetleniu się przypisanej do użytkownika grupy ryzyka użytkownik otrzymuje wskazówki dopasowane do jego indywidualnej sytuacji, dzięki czemu wie co robić dalej i gdzie szukać pomocy.

Zebrane przez SafeSafe dane tworzą profil pacjenta, który w razie pojawienia się infekcji stanowi cenną wiedzę, która posłuży personelowi medycznemu do postawienia diagnozy oraz dobrania odpowiedniego leczenia w razie hospitalizacji.

Aplikację instaluje się bezpośrednio ze strony internetowej www.koronazglowy.com (nie trzeba nic pobierać ze sklepów z aplikacjami). Nie ma logowania do systemu, rejestracji. Nikt nie wie, kim jest użytkownik, co chroni jego dane osobowe. Są one zapisane tylko na jego prywatnym urządzeniu.

Źródło tekstu: SafeSafe