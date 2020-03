Yanosik kontra koronawirus - pomaga chorym, nowa funkcja w aplikacji

Twórcy systemu Yanosik postanowili przyczynić się do zwiększenia stanu naszej wiedzy w czasach epidemii koronawirusa i dostarczyć dodatkową pomóc w nagłych przypadkach. Dziś w aplikacji uruchomiona została nowa funkcja, która ułatwia kierowcom dotarcie do pobliskich szpitali zakaźnych. Ale na tym nie koniec!

Poza ułatwieniami w nawigacji do szpitala użytkownicy otrzymują także informacje o najczęściej występujących symptomach zakażenia koronawirusem oraz instrukcję, jak zachować się w przypadku rozpoznania u siebie wszystkich objawów. To nietypowa funkcja jak na nawigację.

- Aplikacja Yanosik jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do panującej sytuacji w kraju. Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce podjęliśmy działania, które choć po części pomogą odnaleźć się Polakom w nowej rzeczywistości. Postanowiliśmy dodatkowo wyróżnić szpitale zakaźne w nawigacji, by każdy w razie potrzeby nie miał wątpliwości dokąd jechać - komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik.

Jak to działa w praktyce? Po wpisaniu w wyszukiwarce nawigacji hasła “Koronawirus” pojawiają się propozycje szpitali zakaźnych w najbliższej okolicy. W ten sposób kierowcy zostaną szybko i sprawnie poprowadzeni do odpowiedniego miejsca. Co więcej, na mapie w miejscach szpitali zakaźnych są widoczne specjalne POI. Po kliknięciu w ikonę wyświetlana będzie dedykowana strona z najważniejszymi informacjami o koronawirusie. Kierowcy będą mogli sprawdzić, jakie są najczęstsze objawy związane z zakażeniem koronawirusem oraz instrukcję jak postępować w przypadku wystąpienia wymienionych symptomów.

Na stronie widoczny jest także numer telefonu na oficjalną infolinię NFZ, pod którym kierowcy mogą skonsultować się ze specjalistami, by np. potwierdzić objawy i otrzymać szczegółowe instrukcje. Dla osób, które chcą bezpośrednio się skierować do specjalistów walczących z koronawirusem, wyświetlany jest przycisk “Prowadź”, skąd użytkownicy zostaną przeniesieni do nawigacji Yanosik.

- Chcemy w ten sposób wyeliminować przypadki, w których osoby z symptomami zakażenia koronawirusem jeżdżą komunikacją miejską do szpitala lub udają się w panice do pobliskiej przychodni. Niestety jest to skrajnie nieodpowiedzialna postawa, przez którą narażani są inni - komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik. - Jesteśmy też przygotowani do zmian jakie będą zachodziły w opiece medycznej. Mianowicie, jak powstaną nowe miejsca, w których przyjmowani będą pacjenci z podejrzeniem koronawirusa, to będą one dodawane do naszej bazy. Będziemy na bieżąco śledzić sytuację - zapewnia.

Nowa funkcja jest obecna zarówno w systemie iOS, jak i Android. Aby opcja ta pojawiła się w aplikacji, wymagana jest jej aktualizacja do najnowszych wersji (iOS: 4.2.16, Android: 3.5.4.7).

Źródło tekstu: Yanosik