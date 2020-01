Yanosik: teraz łatwiej namierzysz patrole nieoznakowane

Twórcy systemu dla kierowców Yanosik rozszerzyli jedną z kluczowych funkcji swojej aplikacji. Od teraz użytkownicy zostaną poinformowani o miejscu, w którym zostało dodane zgłoszenie o patrolach nieoznakowanych. Informacje te ukazane są zarówno w formie wizualnej, jak i dźwiękowej.

Funkcja informowania o patrolach nieoznakowanych znajduje się w systemie Yanosik od wielu lat. W ostatnim czasie opcja ta ewoluowała. Od teraz kierujący pojazdem z włączoną aplikacją otrzymają komunikat nie tylko o marce nieoznakowanego radiowozu, ale także o miejscu, w którym został on zgłoszony.

Twórcy Yanosika dodali nową funkcję w taki sposób, by nie rozpraszała kierowcy. Wystarczy rzucić okiem na belkę w aplikacji, gdzie wyświetlane jest zgłoszenie. Jeżeli będzie to notyfikacja o nieoznakowanych patrolach, pojawiają się tam także takie informacje jak: model auta, miejsce zgłoszenia czy konkretna odległość do tej lokalizacji. Strzałka wskaże także kierunek do danego punktu. Kierowca otrzyma też komunikat w formie dźwiękowej. Lektor poinformuje o lokalizacji, z której nastąpiło zgłoszenia o patrolu z dokładnością do ulicy czy numeru drogi.

Rozszerzenie funkcji o patrolach nieoznakowanych zostało dodane podczas ostatniej aktualizacji aplikacji i dostępne jest dla użytkowników systemów Android oraz iOS.

To niejedyna nowa funkcja, jaka została dodana w ostatnim czasie do Yanosika. Niedawno pojawił się w nim rozbudowany system porównań ubezpieczeń OC i AC oferowanych przez różne towarzystwa. Najkorzystniejsze można od razu kupić z poziomu aplikacji.

Źródło tekstu: Yanosik