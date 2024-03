Reddit robi użytkownikom wodę z mózgu. Chodzi o reklamy

Reddit przedstawił nowy format, który może budzić sporo kontrowersji. Platforma chce siłą przekierować uwagę użytkowników na reklamy.

Reddit jest popularną platformą społecznościową zrzeszającą tysiące hobbystów. Niezależnie od tego, czym się interesujesz, możesz być pewny, że istnieje poświęcony temu kanał. Jednak ostatnie działania platformy są raczej powodem do zmartwienia dla użytkowników. W 2023 roku Reddit wprowadził zmiany dotyczące swojej polityki API, odcinając tym samym dostęp wielu aplikacjom firm trzecich. Teraz nieciekawie robi się również w kwestii reklam.

Reddit zmienia wygląd reklam

Już wkrótce użytkownicy będą wchodzić w reklamy, myśląc, że są to interesujące posty, a przynajmniej na to liczy Reddit. Już w ostatnich miesiącach mogliśmy wszyscy zobaczyć reklamy w formie nagrań, które upodobnione były do zwykłych postów, by przykuć uwagę użytkowników. Teraz metoda ta wejdzie na wyższy poziom.

Nowy format reklam, zwany reklamami swobodnymi, ma przypominać treści udostępniane sobie przez użytkowników, aby pomóc reklamodawcom uzyskać maksymalne zaangażowanie. Chociaż nowy format może być atrakcyjny dla reklamodawców, reklamy wyglądające jak zwykłe posty najpewniej nie spotkają się z entuzjazmem ze strony odbiorców.

Reklamy będą upodabniane do zwykłych postów, a uniknięcie ich będzie wymagało dodatkowej czujności ze strony użytkowników. Treści sponsorowane nadal będą opatrzone stosownym komunikatem "promoted".

