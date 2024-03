Orange podniesie opłaty? Wkrótce zapadnie decyzja (aktualizacja)

Orange Polska jest zadowolony z wyników osiąganych w tym kwartale, twierdzi Jacek Kunicki, CFO spółki. Nie jest jednak wykluczone, że abonentów pomarańczowego operatora czekają podwyżki wynikające z klauzul inflacyjnych, zawartych w ich umowach.

W ostatnich latach różne wydarzenia dziejące się na świecie przyczyniły się do dużych wzrostów cen i wynikającej z tego wysokiej inflacji. To spowodowało, że wielu operatorów telekomunikacyjnych wstawiło do umów wiążących ich z klientami tak zwane klauzule inflacyjne. W skrócie, zapisy te pozwalają telekomom na podnoszenie cen w oparciu o śródroczny wskaźnik inflacji, podawany przez Główny Urząd Statystyczny.

Klauzule inflacyjne znalazły się między innymi w umowach Orange z klientami. Pomarańczowy operator wprowadził je w połowie 2022 roku. To swego rodzaju "polisa ubezpieczeniowa", która ma zadbać o to, by przychody i ceny mogły nadążyć za zmiennymi realiami rynkowymi. Jak jednak twierdzi Jacek Kunicki, szef finansów w Orange Polska, w 2023 roku operator zastosował klauzule inflacyjne na minimalną skalę. Decyzja dotycząca podwyżek inflacyjnych w 2024 roku ma zapaść do końca czerwca tego roku.

Wysoka inflacja z zeszłego roku cały czas nas dotyka. Część umów np. dotyczących czynszów najmu mamy indeksowanych do inflacji roku poprzedzającego. Uważam, że w 2025 roku presja z tego tytułu powinna być jednak sporo mniejsza.

– powiedział Jacek Kunicki, CFO Orange Polska

Perspektywy Orange Polska na 2024 rok

Członek zarządu Orange Polska ds. finansów powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że perspektywy pomarańczowego operatora na 2024 rok są dobre. Według prognoz, spółka ma w tym roku odnotować jednocyfrowy wzrost przychodów oraz EBITDAaL. W 2023 roku Orange Polska miał 12,97 mld zł przychodów (+3,9% rok do roku), a wskaźnik EBITDAaL wyniósł 3,179 mld zł (+3,3%).

Dla Orange Polska ten rok upłynie pod znakiem szybkiego rozwoju sieci 5G i wszystkich możliwości, które za tym idą. Dzięki temu będziemy mogli dać klientom usługi najlepszej jakości. Jeśli chodzi o perspektywę finansową, to oczywiście będziemy dalej kontynuować inwestycje w 5G. Nadal będziemy odczuwali presję inflacyjną, ale powinna być ona trochę mniejsza niż w ubiegłym roku. Gdyby inflacja definitywnie zeszła do jednocyfrowych poziomów i tak się utrzymała, to byłby dobry prognostyk na przyszłość. Jeśli chodzi o nasze wyniki finansowe, to będziemy widzieli fluktuację kwartalną. W żadnym roku kwartały nie są identyczne. W ubiegłym roku, zaczęliśmy od najlepszego wyniku, czyli wzrostu 5,5 proc. EBITDAaL w pierwszym kwartale, w pozostałych wzrost był nieco mniejszy. To oznacza jednak, że baza porównawcza jest wysoka w pierwszym kwartale 2024 roku.

– dodał Jacek Kunicki

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji wywiadu, którego Polskiej Agencji Prasowej udzielił Jacek Kunicki, CFO Orange Polska. Jest ona dostępny pod tym adresem.

Aktualizacja:

Jak doniósł jeden z czytelników TELEPOLIS.PL na naszym forum, Orange może również szykować podwyżkę w ofercie na kartę. Pomarańczowy operator rozesłał do wybranych użytkowników Orange na kartę ankietę SMS o następującej treści:

Dla nas w Orange kazdy glos klienta jest bardzo wazny, dlatego chcielibysmy zadac jedno pytanie. Czy wydluzenie o 365 dni waznosci konta i bonusowych GB za 35 zl bylaby atrakcyjnym rozwiazaniem? Odpisz A, B lub C pod bezplatny numer 812. A: TAK, B: NIE (nie potrzebuje takiej uslugi), C: NIE (za drogo).

Teraz przedłużenie ważności konta w Orange na kartę kosztuje 29 zł. Może to oznaczać, że Pomarańczowi chcieliby podnieść tę opłatę o 6 zł.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PAP Biznes