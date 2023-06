Reddit szantażuje twórców aplikacji. Na szali miliony dolarów

Aplikacje z dostępem do Reddita już wkrótce mogą zniknąć. Platforma stawia kosmiczne warunki ich twórcom.

Reddit stał się kulminacją wszystkiego, co w Internecie najlepsze (albo najgorsze - zależy kogo spytacie): pole do nieskrępowanej dyskusji z żywymi ludźmi na w zasadzie dowolny temat. Trudno się w związku z tym dziwić, że wszystkie zmiany wprowadzane przez platformę wywołują wśród użytkowników masę skrajnych emocji.

A zmian jest ostatnio dużo. Jedną z nich było wprowadzenie zupełnie nowego layoutu dla mobilnej wersji witryny, która... cóż, nie każdemu przypadła do gustu. To sprawiło, że wielu użytkowników (włącznie ze mną) sięgnęło po alternatywne aplikacje z bardziej funkcjonalnym interfejsem. Problem w tym, że te także mogą niebawem zniknąć.

Reddit - zaporowe ceny dostępu do API

Wszystko ze względu na dużą zmianę w polityce platformy. Jak zapowiedziano jeszcze w kwietniu, dostęp do API serwisu już wkrótce stanie się płatny. To oznacza, że twórców alternatywnych klientów czekają dodatkowe koszta.

I to duże koszta. Jak opublikował w długim wpisie twórca popularnej aplikacji Apollo, koszt API dla 50 milionów zapytań do bazy ma wynosić 12 000 dolarów (ok. 50 000 zł).



Dla kontekstu, użytkownicy Apollo w minionym miesiącu wygenerowali 7 miliardów zapytań, co daje nam zawrotną kwotę 1,7 miliona dolarów (ponad 7 milionów zł). Jak zwraca uwagę twórca aplikacji, jest to stawka zaporowa, przy której utrzymanie dostępu do Reddita staje się w zasadzie nierealne.

Oczywiście Apollo nie jest jedyną aplikacją, która niebawem może stracić dostęp do Reddita. W podobnej sytuacji znajdują się twórcy wszystkich alternatywnych klientów serwisu.

Cała sytuacja ma oczywiście drugie dno. W drugiej połowie roku Reddit planuje wkroczyć na giełdę. Znalezienie dodatkowego źródła przychodów - w tym przypadku opłat za dostęp do API - potencjalnie może podnieść wartość firmy na potrzeby pierwszej emisji akcji. Oczywiście przy założeniu, że kogokolwiek będzie stać na zaproponowane stawki.

Reddit idzie w ślady Twittera?

Komentatorzy zwracają uwagę, że cała sytuacja przypomina zawirowania wokół Twittera, który kilka miesięcy temu również zdecydował się wprowadzić opłaty za dostęp do swojego API. Cała sytuacja wywołała masę kontrowersji i stała się kolejną na długiej liście wpadek firmy Elona Muska. Czy podobny los czeka Reddita? Zapewne niebawem się przekonamy.

