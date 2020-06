Reddit właśnie strzelił sobie w stopę

Reddit wpadł właśnie na pomysł usunięcia ponad dwóch tysięcy subredditów. Wszystko w ramach walki z mową nienawiści. Zastosowana definicja jednak... idzie absurdalnie wręcz daleko.

Reddit to jeden z największych graczy na rynku mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą zbierać się na własnych forach zwanych subredditami, które są ze sobą połączone... No, mogli. Wczoraj portal usunął dwa tysiące z subredditów. Wszystko to przez nowe podejście dotyczące mowy nienawiści. Zastosowana definicja jest jednak tak daleko idąca, że załapała się właściwie 1/3 serwisu. Nie uchowały się nawet społeczności skupiające fanów czarnego humoru. Dla porównania wszystkie subreddity o sadystycznym poniżaniu zostały.

Największą ofiarą jest subreddit the_donald, który grupował zwolenników Donalda Trumpa. On jednak od dawna był na wojennej ścieżce z administracją, która specjalnie zmieniła nawet skrypt, by ograniczyć popularność społeczności. Jego użytkownicy przeszli w końcu sami na stronę donald.win. Kolejną z ofiar jest subreddit Wojak, który poświęcony był... memom z serii tych, które posłużyły jako ilustracja do tego tekstu. Padł tez subreddit whitebeauty, który zawierał zdjęcia uśmiechniętych białych par. Był on oskarżany o promowanie faszystowskiego ideału piękna. Inne zakazane subreddity zajmowały się czarnym humorem. Są to takie społeczności jak DarkHumorAndMemes, ConsumeProduct, soyboys oraz DarkJokeCentral. Razem usunięto 2 tysiące subredditów.

Źródło tekstu: the verge, wł