PlayStation Store znowu w Chinach. Tym razem już nie da się ominąć cenzury

Trzy tygodnie temu informowaliśmy, że sklep PlayStation jest niedostępny na terenie Chin, ponieważ Sony przeprowadza tam dużą aktualizację. Podejrzewaliśmy, że chodzi o ograniczenie możliwości obchodzenia cenzury. Niestety, była to prawda.

Podejście korporacji do wydarzeń zachodzących na świecie zależy od państwa, którego dane zjawiska dotyczą. Przykładem dzisiaj będzie Sony, który w tym samym momencie dumnie chce w USA bronić wolności i walczyć z rasizmem, a jednocześnie pomaga w dokręcaniu śruby cenzury w Chinach. Trzeba zwyczajnie wiedzieć skąd wiatr wieje. Trzy tygodnie temu sklep PlayStation w Chinach przestał być dostępny, ponieważ Sony był zajęty rozprowadzaniem dużej i ważnej poprawki. Zgodnie z przewidywaniami chodziło o zablokowanie tamtejszym graczom możliwości zmiany sklepu. Chińczycy mogą korzystać z zaledwie 150 z ponad 4 tysięcy pozycji dostępnych w innych krajach. Niektórzy dalej są w stanie korzystać z innych sklepów, większość jednak tej możliwości już nie ma.

Za co gra może być ocenzurowana w Chinach? Najgłośniejsze są oczywiście powody polityczne, takie jak pokazywanie Tybetu czy podzielonych Chin. Z tym właśnie problemy miał Paradox ze swoją Europą Universalis i Hearts of Iron, jednak wystarczy, że gra zostanie uznana za zachęcającą do hazardu czy używek.

