Portfel Google zamiast mObywatela? Oni już coś takiego mają

mObywatel i inne autorskie aplikacje do przechowywania cyfrowej kopii dowodu osobistego nie są jedyną drogą, jaką mogą pójść rządy państw. Google Wallet, czyli Portfel Google to coraz bardziej realny konkurent.

Kalifornia pracuje nad wprowadzeniem Portfela Google'a w charakterze dowodu osobistego

Jak donosi 9to5Google, Google Wallet przygotowuje się do wprowadzenia kolejnego stanowego dowodu tożsamości, w pełni legalnego i zastępującego fizyczny dokument. Stan Kalifornia rozpoczął testowanie Google Wallet wśród pracowników DMV (Departament Pojazdów Motorowych), a po pomyślnych testach prawdopodobnie udostępni tę funkcję zwykłym obywatelom.

Co ciekawe, według wstępnych informacji dodanie stanowego dowodu tożsamości do Portfela Google'a będzie prostą operacją. Wkrótce użytkownicy będą mogli przejść do ustawień Portfela i kliknąć Dodaj do Portfela. Z listy będzie można wybrać Dowód tożsamości i otrzymać instrukcje dotyczące autoryzacji. Do całości nie będzie potrzebna specjalna aplikacja stanu Kalifornia, CA DMV Wallet.

Cyfrowy dowód tożsamości nie jest jednak w tym momencie honorowany w każdym miejscu, ale zadziała m.in. na wybranych terminalach lotniczych, włączając w to SFO, SJC i LAX.

Nie jest to pierwsze ani ostatnie wdrożenie Google'a w USA

Dong Min Kim, dyrektor zarządzający Google Wallet jeszcze na początku tego roku zapowiadał wdrożenia cyfrowych dowodów tożsamości dla kolejnych stanów. Kalifornia kontynuuje wdrożenia po Arizonie, Kolorado, Georgia i Maryland. Docelowo Google chciałby, aby dostępna w Google Wallet wersja mogła w 100% zastąpić fizyczne dokumenty i by można było te ostatnie zostawić w domu.

Mówi się przy tym jednak o raczej odległej przyszłości i pod tym względem skala wdrożenia mObywatela w Polsce jest o wiele bardziej rozbudowana. Inna sprawa, że w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, by w Polsce mObywatel współpracował z Google Wallet czy Apple Pay, dając błyskawiczny dostęp do dokumentu, podobnie jak ma to miejsce z kartami płatniczymi.

