Nowość w Portfelu Google, czyli do dwóch razy sztuka

Google wprowadza nową funkcję, która ma ułatwić dostęp do Portfela i zwiększyć jego użyteczność. Najnowsza aktualizacja Usług Google Play przynosi także inne nowości, które mogą zainteresować użytkowników Androida.

Google wprowadza nowy kafelek dla szybkiego dostępu do Portfela Google jako część najnowszej aktualizacji Usług Google Play (wersja 24.33). Jest to kolejny krok w kierunku ułatwienia użytkownikom dostępu do ich cyfrowych portfeli, a także dodania nowych funkcji, które zwiększają użyteczność aplikacji.

Co to oznacza dla użytkowników?

Nowy kafelek Portfela Google w sekcji Szybki dostęp jest niezależny od dotychczasowej funkcji, która również dawała szybki dostęp do tej aplikacji. Taki kafelek był już dostępny od Androida 12. Jednak poprzednia wersja była zależna od producentów urządzeń – to oni decydowali, czy kafelek będzie dostępny na ich smartfonach. To ograniczenie powodowało, że nie wszyscy użytkownicy Androida mieli dostęp do szybkiego uruchamiania Portfela Google.

Nowa funkcja eliminuje te ograniczenia. Dzięki niej użytkownicy będą mogli korzystać z kafelka, niezależnie od decyzji producenta telefonu. To szczególnie przydatne dla osób korzystających z urządzeń z Androidem w starszej wersji, która nie wspierała poprzedniego rozwiązania. Dla wielu użytkowników oznacza to szybszy i łatwiejszy dostęp do funkcji Portfela, bez względu na to, jaką wersję systemu Android mają zainstalowaną na swoim urządzeniu oraz jakiej marki jest to sprzęt.

Inne nowości w Portfelu Google

Aktualizacja Usług Google Play wprowadza także inne zmiany. Jedną z nich jest rozszerzenie funkcji związanych z kartami transportu publicznego w Portfelu Google. Choć Google nie ujawnił szczegółów dotyczących tych nowych możliwości, to istnieją przypuszczenia, że mogą one obejmować między innymi możliwość przypisywania pseudonimów do kart, co ma ułatwić zarządzanie nimi.

Kolejną nowością jest dodanie wsparcia dla cyfrowych kluczyków samochodowych w systemie Wear OS. Dzięki tej funkcji, użytkownicy zegarków pracujących pod kontrolą systemu, takich jak Pixel Watch 3, będą mogli używać swojego urządzenia jako kluczyka do zgodnych samochodów. To wygodne rozwiązanie, które może zyskać na popularności w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza wśród osób ceniących sobie nowoczesne technologie i integrację różnych urządzeń.

