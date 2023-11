PanParagon z nową funkcją. Powinna być od początku

Aplikacja do przechowywania paragonów zmienia się, by użytkownikom jeszcze wygodniej było dodawać nowe paragony. Tym razem obejdzie się bez marnowania papieru.

W związku z ciężką sytuacją na rynku i stale rosnącymi cenami wiele osób zostało zmuszonych do oszczędzania, by jakoś wiązać koniec z końcem. Żeby zaoszczędzić, trzeba najpierw wiedzieć, ile i na co się wydaje. Można oczywiście zbierać wszystkie paragony i wpisywać w Excel, lecz o wiele wygodniej skorzystać ze specjalnej aplikacji do zarządzania paragonami. Jedną z takich jest PanParagon.

PanParagon z nową funkcją. Teraz pobierzesz e-paragon na smartfon i smartwatch

Do tej pory działanie aplikacji PanParagon opierało się na skanowaniu fizycznych paragonów. Jednak już teraz użytkownicy mogą skorzystać z nowej funkcji, która pozwala na pobranie e-paragonu bez marnowania papieru. Twórcy aplikacji udostępniają także wersję na smartwatcha.

– Aplikacja PanParagon jest już zintegrowana z systemem Ministerstwa Finansów. Dzięki temu nasi użytkownicy mają zapewnioną technologiczną możliwość do pobierania e-paragonów bezpośrednio z kas sklepowych do naszej aplikacji. Wszystko będzie się odbywać bez drukowania i marnowania papieru. Pobieranie paragonów będzie również możliwe przez inteligentny zegarek

– informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Od teraz użytkownik ma możliwość wygenerowania indywidualnego kodu identyfikacyjnego bezpośrednio w aplikacji PanParagon. Następnie można go łatwo zeskanować przy kasie, dzięki czemu e-paragon zostanie przesłany, wyświetlony i zapisany w aplikacji PanParagon.

Co dokładnie należy zrobić? Wystarczy wejść w kafelek “dodaj e-paragon", a następnie wybrać opcję “wygeneruj identyfikator do e-paragonów”. Po wykonaniu tych dwóch prostych kroków wyświetlony zostanie stały, indywidualny kod do pobierania e-paragonów.

