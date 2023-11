Apple aktualizuje aplikację dla muzyków. Skorzystasz na iPadzie i Macu

Apple zaktualizował aplikację Logic Pro, dodając do niej nowe narzędzia do tworzenia muzyki na iPadach i Macach. Dla dotychczasowych użytkowników update jest bezpłatny.

Nowe funkcje na Macu i iPadzie

Firma Apple dodała nowe funkcje do aplikacji Logic Pro dla Maca i iPada. Jedną z nich jest Mastering Assistant, który pozwala szybko i łatwo nadać utworowi profesjonalny kształt oraz uzyskać gotowy do wydania miks. Narzędzie to może natychmiast przeanalizować dźwięk gotowego miksu i wprowadzić fachowe korekty, dostosowując takie elementy, jak dynamika, balans częstotliwości, barwa i głośność. Rozwiązanie Mastering Assistant można wykorzystać też jako punkt wyjściowy i zrobić za jego pomocą wstępną obróbkę, a następnie dostroić każdy parametr przy użyciu intuicyjnych narzędzi. W ten sposób można tworzyć miksy, które brzmią rewelacyjne i w aucie, i na parkiecie.

Aplikacja Logic Pro zintegrowana ze zgodnym interfejsem dźwiękowym pozwala teraz rejestrować dźwięk w 32-bitowej jakości zmiennoprzecinkowej. Dzięki temu artyści mogą zminimalizować cyfrowe przesterowania, do których dochodzi, gdy nagrywa się bardziej dynamiczne instrumenty lub żywiołowy występ. Materiał nagrany w 32-bitowej jakości zmiennoprzecinkowej nawet przy niskim poziomie zapisu można łatwo wzmocnić bez podgłaśniania szumu tła, co zapewnia studyjną jakość i swobodę w postprodukcji.

Nowości w Logic Pro dla Maca

W aplikacji Logic Pro dla Maca wprowadzono narzędzia Sample Alchemy i Beat Breaker, które w tym roku zadebiutowały już w Logic Pro dla iPada. Sample Alchemy pozwala wykorzystać rozmaite techniki, na przykład syntezę granularną, addytywną lub spektralną, i zmienić pojedynczy sampel dźwiękowy w cyfrowy instrument muzyczny. Dzięki temu artyści mogą tworzyć różnorodne i niepowtarzalne podkłady dźwiękowe, pady, efekty i rytmy – możliwości ogranicza tylko wyobraźnia.

Beat Breaker to natomiast wtyczka z różnymi efektami, która pozwala w czasie rzeczywistym radykalnie przekształcać i przestawiać dźwięki, szatkować ścieżki, zmieniać aranżacje i imitować skreczowanie. Zmieniając tempo, kierunek, głośność i liczbę powtórzeń każdego fragmentu, muzycy mogą z łatwością tworzyć misterne kompozycje i błyskawicznie je zmieniać.

W menu Tools w sekcji Tracks, a także w edytorach czasowych pojawiły się narzędzia Slip i Rotate, które umożliwiają przenoszenie treści w ramach regionów audio i instrumentów programowych bez przesuwania granic tych regionów.

Wraz z najnowszą aktualizacją w Logic Pro dla Maca udostępniono dwa nowe pakiety dźwięków: Hybrid Textures to kolekcja 70 paczek i ponad 80 pętli Apple'a nagranych z wykorzystaniem Sample Alchemy, a pakiet Vox Melodics zawiera różnorodny katalog ponad 475 fraz lirycznych, charakterystycznych melodii, warstwowych elementów harmonicznych, efektów specjalnych i sampli typu one-shot. Użytkownicy mogą pobrać każdy z bezpłatnych pakietów dźwięków w aplikacji za pośrednictwem Sound Library.

Nowości w Logic Pro dla iPada

Wtyczka Quick Sampler pozwala błyskawicznie tworzyć instrumenty samplujące z niemal każdego dźwięku. W nowym trybie Recorder instrumenty i zestawy perkusyjne można generować z dźwięków nagrywanych bezpośrednio przez wbudowany mikrofon lub podłączony rejestrator audio. W efekcie instrumenty można tworzyć praktycznie wszędzie.

Użytkownicy mogą teraz swobodnie przełączać się między Logic Pro a innymi aplikacjami, takimi jak Dyktafon lub Pliki, przy użyciu widoku Split View i funkcji Stage Manager. W widoku Split View użytkownik może otworzyć na podzielonym ekranie dwie aplikacje – lub dwa okna tej samej aplikacji – i modyfikować ich wielkość. Stage Manager pozwala natomiast między innymi zmieniać wielkość okien, wyświetlać kilka nakładających się okien naraz i przełączać aplikacje stuknięciem.

Użytkownicy mogą szybko wyszukać idealny dźwięk w przeglądarce – wystarczy przeciągać pliki palcem w górę lub dół, żeby otrzymać odsłuch wielu sampli, pętli lub instrumentów. Użytkownicy mogą też wybierać własne sample z aplikacji Pliki i przeciągać je do Logic Pro, żeby z łatwością tworzyć zestawy perkusyjne lub dodawać do projektów pliki stem.

Popularne lekcje wbudowane w Logic Pro rozszerzono o dodatkowe treści poświęcone wielu różnym tematom, w tym obsłudze narzędzi Mastering Assistant, Sample Alchemy i Beat Breaker, tworzeniu bitów, automatyzacji, pakietom dźwięków i interfejsom Play Surface. Pakiety dźwięków Hybrid Textures są dostępne także w Logic Pro dla iPada, więc i na tym urządzeniu artyści mają nowy materiał, żeby zgłębiać potencjał instrumentu Sample Alchemy.

Dostępność i cena

Aplikacja Logic Pro 10.8 jest dostępna jako bezpłatna aktualizacja dla dotychczasowych użytkowników. Nowi użytkownicy mogą ją zakupić w cenie 999,99 zł w Mac App Store. Do pobrania jest też bezpłatna wersja próbna aplikacji Logic Pro. Logic Pro dla Maca wymaga systemu macOS Ventura 13.5 lub nowszego. Więcej informacji na stronie apple.com/logic-pro.

Aplikacja Logic Pro 1.1 dla iPada jest dostępna jako bezpłatna aktualizacja dla dotychczasowych użytkowników, a także w App Store w cenie 24,99 zł miesięcznie lub 249 zł rocznie z miesięczną wersją próbną dla nowych użytkowników. Logic Pro dla iPada wymaga systemu iPadOS 17 lub nowszego i iPada z czipem Apple A12 Bionic lub nowszym. Więcej informacji na stronie apple.com/logic-pro-for-ipad.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple