Mapy Google z genialną zmianą. Dziwne, że dopiero teraz

Mapy Google doczekały się liftingu w Android Auto. Interfejs aplikacji wygląda nowocześniej i jest wygodniejszy w obsłudze.

Mapy Google to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych aplikacji nawigacyjnych, których kierowcy używają za pośrednictwem rozwiązania Android Auto. Wraz z najnowszą aktualizacją, obejmującą Mapy Google w wersji 11.104.0100 i Android Auto w wersji 10.8, użytkownicy otrzymali przeprojektowany interfejs użytkownika, który jest bardziej elegancki, nowoczesny i wygodny.

Zobacz: Zaktualizuj Mapy Google. Liczba zmian zrywa beret

Zobacz: Mapy Google oszalały. Lepiej poszukaj zamiennika

Mapy Google z nowym wyglądem i funkcjonalnością

Nowy interfejs nawigacji Google to między innymi wyróżniający się szacowany czas podróży. Osiągnięto to poprzez pogrubienie czcionki. Taki zabieg powinien ułatwić kierowcom zauważenie tej informacji. Pod czasem podróży wyświetlana jest odległość pozostała do celu oraz przewidywana godzina dotarcia do niego.

Dodatkowe opcje, takie jak przystanki na trasie, trasy alternatywne, punkty szczególne i możliwość zakończenia nawigacji, zostały zgrupowane pod mapą. Za pomocą przycisku z trzema kropkami można przejść do opcji, które nie są od razu widoczne na ekranie głównym.

W nowej aktualizacji naprawiono również częsty problem polegający na tym, że Mapy stawały się niedostępne na telefonie podczas jednoczesnego korzystania z Android Auto. Teraz nie powinno już to wystąpić.

Jak zauważa serwis 9To5Google, opisana w tej wiadomości aktualizacja wydaje się być po stronie serwera. Oznacza to, że nie od razu będzie widoczna u wszystkich użytkowników Map Google i Androida Auto.

Zobacz: Yanosik bez reklam? Jest na to nowy sposób

Zobacz: Polski sposób na fotoradary. Yanosik RS – test

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google