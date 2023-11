Mapy Google oszalały. Lepiej poszukaj zamiennika

Irytujący błąd w Mapach Google, który uniemożliwia wskazanie dokładnej lokalizacji użytkownika, powraca – wynika z doniesień. Skarżą się głównie posiadacze xiaomi, ale nie tylko.

Mapy Google to bez dwóch zdań bardzo przydatne narzędzie. Jeśli jednak nie potrafiłoby wskazać lokalizacji użytkownika, by wyznaczyć mu możliwie najlepszą trasę, to straciłoby sens. A tymczasem na taki właśnie problem, jak donosi serwis „Auto Evolution”, skarżą się właśnie niektórzy użytkownicy.

Znacznik wskazujący pozycję użytkownika dosłownie głupieje, pojawiając się w losowych miejscach – czytamy. Przez to punkt początkowy trasy trzeba określić ręcznie. Inaczej wskazania są błędne.

Zauważmy, nie jest to pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Podobne skargi słyszeliśmy już w maju br., ale wówczas błąd dość szybko został załatany. W międzyczasie pojawiła się jednak duża aktualizacja Google Maps, wprowadzająca m.in. widok immersyjny, w czym społeczność dopatruje się przyczyny powrotu problemów.

Zagadką jest to, kiedy i dlaczego błąd występuje. Z raportów wynika, że najczęściej jego skutki odczuwają użytkownicy smartfonów marki Xiaomi, ale nie jest to bynajmniej regułą. Nieco rzadziej, ale również narzekają właściciele samsungów a nawet pixeli.

Względnym spokojem pozwalają cieszyć się jedynie iPhone'y, choć tam problem również się pojawia, tylko zupełnie inny. Nawigację w Mapach Google potrafi bowiem uniemożliwić błąd w Apple CarPlay.

A co może zrobić użytkownik, jeśli błąd się objawi? – zapytacie. Odpowiedź brzmi: nie do końca wiadomo. Jednym pomaga całkowite zamknięcie aplikacji i jej ponowne uruchomienie, ale u innych nie ma zmiłuj i nawigacja mimo gimnastyki nie chce zadziałać poprawnie. Zatem, pozostaje czekać na poprawkę.

Planując natomiast dłuższą i bardziej złożoną trasę, warto wyposażyć się w jakąś alternatywę, choćby Waze. Żeby przypadkiem nie wylądować w szczerym polu z nawigacją niezdolną do ustalenia bieżącej lokalizacji.

