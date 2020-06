Oppo ColorOS na Androidzie 11 w wersji beta już w czerwcu. Jakie modele?

Firma Oppo zapowiada, że wprowadzi wersję beta swojego systemu operacyjnego ColorOS bazującego na Androidzie 11 jeszcze w czerwcu. Producent ujawnił, na jakich modelach potrwają testy, pojawiają się też nieoficjalne doniesienia na temat listy smartfonów, które dostana aktualizację.

Niedawno Google wydał wersję beta Androida 11, a to jest już najlepszy moment dla innych producentów, by ci zaczęli tworzyć swoje własne, bazujące na Androidzie nakładki, czy też jak to przedstawia Oppo – „systemy operacyjne”. Chińska marka zapowiada już kolejną edycję swojego nowego oprogramowania. Kolejność numeracji sugeruje, że powinien to być ColorOS 8, ale pojawiają się też doniesienia, że dla wyrównania numeracji z Androidem system wydany zostanie jako ColorOS 11.

Z oficjalnej zapowiedzi Oppo wynika, że pierwsze testy oprogramowania w wersji beta prowadzone będą na modelach Find X2 i Find X2 Pro.

Producent przekonuje przy tym, że tworząc swój ColorOS, ściśle współpracuje z Google, Dotyczy to projektów, które być może zyskają ostateczny kształt w niedalekiej przyszłości, ale też najnowszych edycji systemu. Bliska współpraca Oppo z Google ma gwarantować, że ColorOS będzie aktualizowany co roku wraz z najnowszą wersją Androida.

W sieci pojawiły się też pierwsze domniemania na temat smartfonów Oppo, które dostaną ColorOS z Androidem 11. To tylko domysły, ale o mocnej podstawie. Oto lista modeli, które teoretycznie mają szansę na otrzymanie aktualizacji:

Oppo Reno4 5G

Oppo Reno4 Pro 5G

Oppo A92

Oppo A92s

Oppo A72

Oppo A52

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Oppo Ace 2

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo Reno3

Oppo Reno 3 5G

Oppo Reno 3 Youth

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno 10X Zoom

Oppo Reno

Oppo Reno2

Oppo Reno2 F

Oppo Reno2 Z

Oppo Reno 5G

Oppo F15

Oppo A5 2020

Powyższa lista powstała na podstawie technicznych możliwości urządzeń oraz dotychczasowej polityki producenta dotyczącej aktualizacji. Niestety z tej samej analizy wynika, że przejście z fazy beta do wersji finalnej może Oppo zająć nawet pół roku, a do smartfonów nowy system na bazie Androida 11 trafi dopiero w grudniu lub na początku 2021 roku.

Źródło tekstu: Oppo, RPRNA