MWC 2021: Samsung prezentuje One UI Watch, nowy interfejs dla zegarków

Nadchodzące, nowe zegarki Samsung Galaxy Watch będą pierwszymi urządzeniami z interfejsem One UI Watch oraz nową platformą stworzoną przy współpracy z firmą Google.

Podczas Mobile World Congress (MWC), Samsung ogłosił premierę One UI Watch. To nowy interfejs dla zegarków, który ma zapewnić jeszcze lepszą współpracę urządzeń Galaxy Watch i smartfonów. One UI Watch będzie dostępny na nowej platformie, stworzonej wspólnie z Google, która umożliwi podniesienie wydajności (nawet o 30%), bardziej płynne współdziałanie urządzeń i dostęp do jeszcze większej liczby aplikacji. Nadchodzący model zegarka Galaxy Watch, który zadebiutuje w trakcie kolejnego wydarzenia Unpacked, będzie pierwszym urządzeniem, integrującym wspomnianą platformę z rozwiązaniem One UI Watch.

W celu udostępnienia pełnego potencjału urządzeń wearables, wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie innowacji mobilnych i otwarty ekosystem partnerstw branżowych. Dzięki temu zapewniamy lepsze wrażenia z użytkowania naszych inteligentnych zegarków oraz wygodę, którą zapewnia użytkownikom korzystanie z ekosystemu urządzeń Galaxy.

– powiedział Patrick Chomet, EVP i Head of Customer Experience Office w Mobile Communications Business firmy Samsung Electronics

Wraz ze zintegrowaną platformą, rozwiązanie One UI Watch ma zagwarantować zupełnie nowe wrażenia z użytkowania modeli Galaxy Watch. Co więcej, aplikacje zainstalowane na smartfonie, które są kompatybilne ze smartwatchem, będą odtąd automatycznie pobierane także na zegarek. Jeśli, na przykład, użytkownik wybierze na swoim smartfonie opcję pokazywania czasu w różnych miastach na całym świecie, te same ustawienia zostaną zastosowane również na smartwatchu. Z kolei blokując opcję wiadomości i rozmów na smartwatchu, takie same ustawienia zostaną skonfigurowane także na smartfonie.

Ujednolicona platforma będzie także otwarta na nowe funkcje i integrację z popularnymi aplikacjami innych producentów, które można pobrać na Galaxy Watch. Niezależnie od tego, czy użytkownik jest amatorem sportu i fitness, który chce korzystać z aplikacji Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddie, Strava lub Swim.com, czy też korzysta z aplikacji wellness, takich jak Calm lub Sleep Cycle, lubi słuchać muzyki korzystając ze Spotify i YouTube Music lub odkrywa świat z pomocą Google Maps. Dzięki współpracy podjętej z innymi producentami, każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie.

Firmy Samsung i Google łączy długoletnia historia współpracy, a każdy z ich wspólnych projektów owocował jeszcze lepszymi wrażeniami z korzystania z urządzeń. Taki sam model współpracy zastosowaliśmy w pracach nad platformą, która zostanie zastosowana po raz pierwszy w nadchodzącym Galaxy Watch. Cieszymy się, że wspólnie z firmą Samsung możemy zapewnić nowe wrażenia z użytkowania inteligentnych zegarków dzięki jeszcze wyższej żywotności baterii, lepszej wydajności oraz szerokiej gamie aplikacji, w tym wielu od Google.

– powiedział Sameer Samat, Vice President of Product Management w firmie Google



Samsung przewidział także nowe narzędzie służące do projektowania tarcz zegarków, dostarczając tym samym designerom możliwości tworzenia tarcz w dużo prostszy sposób. W najbliższych miesiącach projektanci będą mogli dać upust swojej kreatywności, tworząc zabawne, nowe projekty, które zostaną dodane do stale powiększającej się kolekcji tarcz dedykowanych smartwatchom Galaxy. Zapewni to użytkownikom jeszcze większe możliwości w zakresie dostosowania urządzeń do swojego nastroju, podejmowanych aktywności czy wyrażania osobowości.

Najnowszy model Galaxy Watch będzie pierwszym urządzeniem, które połączy rozwiązanie One UI Watch oraz zintegrowaną platformę. Premierę przewidziano podczas wydarzenia Unpacked firmy Samsung, zaplanowanego na lato tego roku.

