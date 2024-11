Rząd naciska, by Polacy mieli tę aplikację. Ruszyła ogólnokrajowa kampania

Ministerstwo Cyfryzacji chce namawiać Polaków do korzystania z rządowej aplikacji mObywatel 2.0.

Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta już ponad 8 mln Polaków. Wiemy to, bo właśnie tyle osób używa mDowodu. Jednak dla Ministerstwa Cyfryzacji to najwyraźniej wciąż za mało. Rząd chce namawiać Polaków do zainstalowania aplikacji.

Rząd namawia Polaków do mObywatela

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że ponad 8 mln Polaków posługuje się mDowodem w aplikacji mObywatel. Każdego dnia odnotowywanych jest też ponad 600 tys. logowań do aplikacji, a 100 tys. osób włączyło powiadomienia z alertami bezpieczeństwa, przygotowywanymi przez zespół CERT Polska.

Jednak dla rządu do wciąż za mało. Dlatego rusza z kampanią informacyjną "mObywatel ma łatwiej", która ma zamiar zachęcać Polaków do korzystania z aplikacji.

Chcemy, aby każdy Polak wiedział, jak ważne jest dbanie o swoją tożsamość cyfrową. mObywatel to realne wsparcie, które towarzyszy nam na co dzień, od zarządzania dokumentami, po ochronę danych w internecie. Chcemy dotrzeć z kampanią do tych, którzy jeszcze nie odkryli, jak wiele mogą zyskać dzięki temu narzędziu, szczególnie w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami

– powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Długoterminowym celem, który został określony między innymi w Strategii Cyfryzacji Polski, jest, aby do 2035 roku z mObywatela korzystało 20 mln osób. Jednocześnie aplikacja ma stać się narzędziem do obsługi kluczowych e-usług publicznych.

Dążymy do tego, aby Polska stała się liderem w Europie pod względem korzystania z cyfrowej tożsamości. Już dziś jesteśmy w czołówce, ale mamy ambitne plany na przyszłość.

– podsumowuje wicepremier Gawkowski.

W ramach kampanii powstał główny spot reklamowy o długości 30 sekund. Oprócz tego stworzono też trzy krótsze materiały (po 15 sekund), które mają prezentować konkretne funkcje w aplikacji mObywatel. Kampania w dużej mierze realizowana jest ze środków Unii Europejskiej.

