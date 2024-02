Poseł KO: mObywatel mógłby zmniejszyć liczbę badań u lekarza

Ministerstwo Cyfryzacji cały czas pracuje nad rozwojem aplikacji mObywatel. Jeszcze w tym roku chce wprowadzić nowelizację ustawy, która rozszerzy funkcjonalność cyfrowych dokumentów.

Zdaniem Macieja Wróbla, posła Koalicji Obywatelskiej, elektroniczne dokumenty są wykorzystywane w niedostatecznym stopniu. W jego ocenie aplikacja mObywatel nie realizuje w pełni swoich założeń. Polityk proponuje dodanie do niej między innymi grupy krwi, co znacznie skróciłoby procedury medyczne — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej dokumentów w aplikacji mObywatel

Maciej Wróble jest zdania, że chociaż aplikacja mObywatel jest przydatna, to nie realizuje w pełni swoich założeń. Zwraca on uwagę, że do posiadania cyfrowej wersji dowodu lub prawa jazdy wymagany jest profil zaufany. Poza tym uważa, że w appce powinna być też dostępna grupa krwi danego obywatela.

Aplikacja ułatwia funkcjonowanie wielu obywatelom, jednakże nie jest w pełni funkcjonalna ze względu na niektóre braki. Mianowicie w aplikacji mObywatel nie ma danych dotyczących grupy krwi powiązanej z peselem danej osoby. Dodanie tej funkcji pozwoliłoby znacznie skrócić procedury medyczne oraz zmniejszyć liczbę wykonywanych badań w celu ustalenia grupy krwi.

- napisał poseł w interpelacji.

Polityk zwrócił się też z pytanie do Ministerstwa Cyfryzacji, czy wprowadzenie takiej funkcji jest możliwe. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, przyznał, że możliwe jest wdrożenie każdego dokumentu, o ile ma to uzasadnienie potrzebą biznesową i nie występują ograniczenia prawne lub techniczne. Jednak to tego potrzebne jest, aby instytucja odpowiedzialna za dany obszar złożyła w tej sprawie wniosek online.

W przypadku usługi związanej z udostępnianiem grupy krwi w aplikacji mObywatel wymagana jest analiza ze strony Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności takiego podejścia. Szczególnie z uwagi na to, że obecnie w resorcie tym trwają prace rozwojowe nad systemem e-zdrowie, który gromadzi informacje na temat zdarzeń medycznych obejmujące m.in. badania krwi.

- skomentował pomysł Gramatyka.

Jednocześnie w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel, która ma rozszerzyć funkcjonalność e-dokumentów. Ta ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Możliwe, że wtedy zostanie też wprowadzona informacja o grupie krwi.

