Zaktualizuj mObywatel. Prawie 200 tys. Polaków odczuwalnie skorzysta

Ministerstwo Cyfryzacji kontynuuje rozwój aplikacji mObywatel, stawiając na zwiększenie jej funkcjonalności i dostępności dla różnych grup społecznych.

– powiedział Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Aplikacja mObywatel 2.0 oferuje już cyfrowe wersje wiele różnych dokumentów. Mogą z nich skorzystać uczniowie, studenci, emeryci, renciści, kierowcy oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny. Z kolei osoby wykonujące takie zawody, jak adwokat, radca prawny, pielęgniarka czy położna, mogą w ten sposób potwierdzić swoje uprawnienia. W najnowszej aktualizacji do tej listy dołączą również lekarze i lekarze dentyści.

Wprowadzenie elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza (PWZL) oraz Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty (PWZLD) to efekt współpracy z Naczelną Izbą Lekarską i Ministerstwem Cyfryzacji.

Od początku mojej pracy w Ministerstwie Zdrowia, od pierwszego spotkania z Naczelną Izbą Lekarską rozmawiamy o ważnych sprawach. Oprócz dużych zmian systemowych krok po kroku realizujemy też inne ważne postulaty, by usprawniać pracę lekarzy. Jednym z nich było włączenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza (PWZL) i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty (PWZLD) do aplikacji mObywatel 2.0, które było oczekiwane przez środowisko lekarskie.

– powiedziała Izabela Leszczyna, minister zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podkreśla, że cyfrowe dokumenty zawodowe są krokiem w przyszłość, ułatwiając codzienne obowiązki lekarzy i dentystów. Dzięki nim dokumenty są zawsze pod ręką, co eliminuje problemy z potwierdzaniem tożsamości. Jankowski wyraża zadowolenie, że minister Leszczyna dotrzymała obietnicy danej podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, i że już w wakacje lekarze będą mogli korzystać z nowych funkcji aplikacji mObywatel 2.0.

To ważny krok w cyfryzacji naszej profesji. Użytecznej cyfryzacji, która przysłuży się lekarzom i ich pacjentom. Nikt nie podda już w wątpliwość naszej tożsamości, dokument będzie zawsze pod ręką. Dziękuję wszystkim osobom z samorządu, które były zaangażowane w prace nad aplikacją. Środowisko lekarskie długo czekało na to rozwiązanie, ale cieszę się, że minister Izabela Leszczyna dotrzymała obietnicy, o której przypomniała na Nadzwyczajnym XVI Krajowym Zjeździe Lekarzy, i już w wakacje będziemy mogli z niego korzystać. Jestem pewien, że wprowadzenie elektronicznego prawa wykonywania zawodu do aplikacji mObywatel 2.0 przyczyni się do otwarcia cyfrowej drogi do poprawy efektywności i mobilności w pracy lekarzy i lekarzy dentystów.