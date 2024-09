mObywatel 2.0 z ważną nowością. Z nią zadbasz o bezpieczeństwo w sieci

Aplikacja mObywatel podlega ciągłemu rozwojowi, przynosząc coraz to nowe funkcje. Najnowsza, o której poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, to element rozwiązania mającego zadbać o nasze bezpieczeństwo w sieci.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło na platformie X (dawniej Twitter) ważną nowość dla użytkowników aplikacji mObywatel. W ramach usługi "Bezpiecznie w sieci" został właśnie wysłane pierwsze powiadomienie PUSH. Ma to być milowy krok w poprawie bezpieczeństwa obywateli online.

Aplikacja mObywatel to nie tylko wygodne narzędzie do przechowywania dokumentów, ale także platforma, która stawia na bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki funkcji powiadomień PUSH, użytkownicy będą na bieżąco informowani o potencjalnych zagrożeniach w sieci. Ma to pozwolić im na szybką reakcję na takie przypadki i podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

Jak aktywować powiadomienia?

Aktywacja powiadomień jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć aplikację mObywatel, a następnie przejść do usługi "Bezpiecznie w sieci". Można to zrobić z poziomu ekranu głównego lub z listy wszystkich usług. Kolejny krok to naciśnięcie skrótu "Włącz powiadomienia" na ekranie startowym usługi. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkich do skorzystania z tej funkcji, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci.

Usługa "Bezpieczni w sieci" powstała przy współpracy z CERT Polska. Eksperci z tego zespołu podkreślają, że bardzo ważne jest, by być na bieżąco z informacjami o zagrożeniach w sieci. Powiadomienia PUSH w aplikacji mObywatel to szybki i skuteczny sposób na dotarcie do użytkowników z ważnymi informacjami, które mogą uchronić ich przed cyberatakami.

