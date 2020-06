Microsoft Defender ATP jest gotowy, by podbić Androida

Microsoft przenosi kolejne ze swoich rozwiązań na platformę Android. 23 czerwca tego roku amerykański koncern ogłosił, że udostępnia aplikację Microsoft Defender ATP w publicznej wersji zapoznawczej.

Firmy i organizacje, które już korzystają z usługi Microsoft Defender ATP na innych platformach, mogą od dzisiaj sprawdzić publiczną wersję zapoznawczą aplikacji na Androida. Zadaniem tego rozwiązania jest zapewnienie organizacjom kolejnej warstwy ochrony posiadanych urządzeń. Obejmuje to sprawdzenie domen i adresów URL, dzięki którym Microsoft Defender może blokować otwieranie adresów potencjalnie złośliwych witryn internetowych. Te dzięki usłudze Defender SmartScreen firmy Microsoft będą blokowane na każdym urządzeniu, na którym Microsoft Defender pracuje, także na urządzeniach mobilnych.

Usługa Microsoft Defender oferuje również skanowanie w poszukiwaniu złośliwych aplikacji i plików, czyli robi to, co typowe oprogramowanie antywirusowe, dostępne na Androida. W przypadku rozwiązania Microsoftu używane są również narzędzia w chmurze, co może wpłynąć na wzrost poziomu zabezpieczeń przez szkodliwym kodem.

Póki co nie jest jasne, czy Microsoft udostępni bardziej konsumencką wersję swojego oprogramowania zabezpieczającego i kiedy ewentualnie to nastąpi. Więcej informacji o oprogramowaniu Microsoft Defender ATP dla Androida można znaleźć pod tym adresem (w języku angielskim).

Źródło tekstu: Microsoft