Tego się nie spodziewaliśmy. Microsoft Defender trafi do iOS i Androida

Microsoft od pewnego czasu tworzy naprawdę dobre aplikacje mobilne. Znacząco podciągnął się również w kontekście bezpieczeństwa swojego systemu operacyjnego. Gigant zamierza połączyć te dwa osiągnięcia i... sprowadzić Defendera na urządzenia mobilne z iOS i Androidem.

Bo... dlaczego nie? Windows Defender w niezależnych testach AV_TEST od dwóch lat notuje czołowe miejsca, jeżeli chodzi o skuteczność ochrony. Co prawda, zabezpieczenie systemu mobilnego to zupełnie inna sprawa, ale know-how zdobyty przez Microsoft w komputerowym OS-ie z pewnością przyda się w zastosowaniach mobilnych. Demo pakietu bezpieczeństwa ma zostać zaprezentowane w następnym tygodniu.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Microsoft już uczynił Defendera produktem wieloplatformowym: istnieje produkt ATP (Advanced Threat Protection), który jest dostępny na macOS, a także jest już dostępny jako preview dla systemów z rodziny Linux. Społeczność skupiona wokół Microsoftu dostrzegła sporo pozytywnych zmian u giganta i wiedziona m. in. otwarciem się na entuzjastów alternatywnych OS-ów i tym samym bardzo głośno dopraszała się wprowadzenia obsługi "pingwinka" przez pakiet ATP.

Defender to element szerszej strategii. Wszystko to dzieje się w ramach Microsoft 365

Co kombinuje Microsoft? Patrząc na jego wyniki finansowe, można zauważyć, że sporo jego przychodów to przede wszystkim subskrypcje oraz produkty chmurowe. Microsoft 365 doskonale wpasowuje się w ten trend i jest bardzo mocnym elementem strategii giganta. Nie dziwne, że ze względu na to, że wielu klientów korzysta z iOS i Androida, Microsoft zamierza zagospodarować również obce platformy.

