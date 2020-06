Microsoft już pracuje nad Androidem 11 dla telefonu Surface Duo

Microsoft Surface Duo jeszcze nie zdążył oficjalnie zadebiutować, a Microsoft już pracuje nad aktualizacją Androida do jedenastej wersji. Możemy się zatem spodziewać rekordowo szybkiej aktualizacji po wydaniu.

Microsoft pracuje nad aktualizacją urządzenia do kolejnej wersji Androida. Jeszcze niedawno takie zdanie brzmiałoby jak słaby żart. Już niedługo jednak oficjalnie pojawi się pierwszy telefon firmy z Androidem. I to nie byle jaki - będzie nim bowiem Microsoft Surface Duo z dwoma składanymi wyświetlaczami. Każdy z nich będzie miał 5,6 cala. Do kompletu klient będzie miał Snapdragona 855+, 6 GB RAM i nawet 256 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie będzie można też obsłużyć za pomocą rysika. Nieco bardziej pojemny mógłby być akumulator - ten będzie miał 3460 mAh.

Telefon zadebiutuje z Androidem 10, jednak Microsoft już pracuje nad Androidem 11 dla swojego nadchodzącego telefonu. Niedawno Google wydał pierwszą oficjalną wersję beta najnowszej wersji swojego mobilnego systemu operacyjnego. Obecne tempo prac każe przypuszczać, ze Surface Duo będzie w takim razie jednym z pierwszych smartfonów z nową wersją Androida.

Nie jest to jednak jedyne urządzenie tego typu. Microsoft szykuje również tablet Surface Neo. On pojawi się jednak z opóźnieniem. Użytkownik nie będzie korzystał tam z Androida, ale z Windowsa. Przedstawiciele Microsoftu wyjaśnili, że chcieli by zarówno telefon, jak i tablet miały najlepsze systemy dostępne na te urządzenia.

Źródło tekstu: windowslatest, wł