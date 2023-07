mDowód: urzędy w Polsce mają obowiązek uznawać ten dokument

Od dziesięciu dni obowiązują nowe przepisy, które pozwalają Polakom potwierdzać swoją tożsamość za pomocą mDowodu w aplikacji mObywatel. Czy urzędy w całej Polsce nadążają za tymi zmianami? Nie wszędzie, więc rząd przypomina im, jaki mają obowiązek.

Nowa aplikacja mObywatel 2.0 dostępna jest od 14 lipca. Od tego dnia nowy, cyfrowy dokument mDowód zyskał moc prawną, która zrównuje go z tradycyjnym dowodem plastikowym. W myśl nowych przepisów, z takim dokumentem można załatwić wszystkie urzędowe sprawy. Najwyraźniej jednak nie wszyscy urzędnicy mają tego pełną świadomość.

Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do wszystkich samorządów pismo informujące o wejściu w życie nowych przepisów. Podkreśla w nim, że urzędy w Polsce mają obowiązek uznawać mDowód.

W sieci dostępne są materiały szkoleniowe. Zachęcam urzędników, żeby zapoznali się z nową formułą potwierdzania tożsamości. Pamiętajmy, że mDowód został zrównany z dowodem tradycyjnym i każdy obywatel ma prawo się nim okazywać

– apeluje minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia też, w jaki sposób urzędnicy mogą potwierdzić czyjąś tożsamość. Są trzy metody weryfikacji: wizualna, funkcjonalna i kryptograficzna.

Metoda wizualna to taka, kiedy osoba, której tożsamość ma być potwierdzona, okazuje w smartfonie swój mDowód. Urzędnik powinien zwrócić uwagę na fotografię, hologram (zmienia barwę przy poruszaniu smartfonem), datę ostatniej aktualizacji danych, zegar (powinien pokazywać aktualną datę i godzinę), a także elementy dynamiczne: ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę i grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.

Jeśli po sprawdzeniu wszystkich tych elementów wciąż są wątpliwości co do autentyczności dokumentu, urzędnik może nas poprosić o wyświetlenie np. certyfikatu czy uruchomienie którejś funkcji aplikacji. Taki sposób weryfikacji określany jest mianem metody funkcjonalnej.

Resort cyfryzacji zachęca jednak, by urzędnicy korzystali z metody kryptograficznej, wykorzystującej weryfikator dostępny w aplikacji mObywatel. Polega to na tym, że urzędnik generuje w aplikacji kod QR, a osoba, której tożsamość ma być potwierdzona, musi go zeskanować swoją aplikacją mObywatel.

Rząd przygotował ponadto platformę szkoleniową, która pozwala pracownikom administracji publicznej, ale też obywatelom pogłębić wiedzę o mDowodzie: https://www.gov.pl/web/szkolenia.

Z mDowodu można korzystać we wszystkich urzędach i instytucjach, z wyjątkiem banków (to będzie możliwe od 1 września br.). Cyfrowy dokument nie może być też wykorzystany podczas składania wniosku o nowy dowód osobisty oraz przekraczania granicy.

