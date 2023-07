mObywatel: od 7 sierpnia będzie dostępna nowa funkcja

Po nieudanym starcie mObywatel 2.0 nabiera rozpędu. Ministerstwo Cyfryzacji dodaje kolejne usługi, a już w sierpniu zadebiutuje całkowita nowość – tymczasowe prawo jazdy. Kto będzie mógł z niego skorzystać?

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapowiedział dziś, że 7 sierpnia w aplikacji mObywatel rusza tymczasowe prawo jazdy. Dzięki niemu w trakcie oczekiwania na wydanie fizycznego prawa jazdy po zdaniu egzaminu będzie można korzystać z nowo pozyskanego dokumentu w formie elektronicznej.

Minister @CYFRA_GOV_PL @jciesz w #KPRM: 7 sierpnia rusza „tymczasowe” prawo jazdy w aplikacji mObywatel. Jest to dokument, gdzie czekając na wydanie fizycznego prawa jazdy po zdaniu egzaminu – przez 30 dni można korzystać z nowo pozyskanego dokumentu w formie elektronicznej. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 20, 2023

Janusz Cieszyński wyjaśnia, że co prawda w Polsce nie ma już obowiązku wożenia przy sobie prawa jazdy, ale w tym przypadku chodzi o to, by młodzi ludzie mogli jak najszybciej cieszyć się możliwością korzystania z nowo uzyskanych uprawnień.

Dzisiaj ogłaszamy de facto to, że po zdanym egzaminie, można wsiąść za kółko i wrócić już z nowo nabytymi uprawnieniami do domu

– wyjaśnia minister cyfryzacji.

Dzięki nowym rozwiązaniom kierowcy tuż po zdanym egzaminie (kat. B, B1, A, A1, A2, AM, B+E, T) będą mogli legalnie poruszać się po polskich drogach. Dokument pozwoli także załatwiać formalności, np. w ubezpieczalni czy wypożyczalni samochodów.

Dotychczasowa procedura była taka, że po zdaniu egzaminu i wprowadzeniu pozytywnego wyniku przez egzaminatora, młody kierowca musiał czekać do 30 dni na wydanie plastikowego dokumentu, co dopiero dawało mu pełnię uprawnień.

Na nowych zasadach informacja o nabyciu uprawnień trafi automatycznie do Centralnej Ewidencji Kierowców. Tuż po tym użytkownik aplikacji mObywatel otrzyma powiadomienie o pozytywnym wyniku egzaminu i możliwości pobrania tymczasowego elektronicznego Prawa Jazdy. Cyfrowy dokument będzie ważny przez 30 dni, a przez ten czas młody kierowca będzie mógł odebrać plastikowy dokument.

Udostępnienie tymczasowego prawa jazdy nie nastąpi jednak od razu dla wszystkich. Najpierw, od 7 sierpnia, będą prowadzone testy na małej grupie, która będzie stopniowo zwiększana. Ministe5rwstwo chce najpóźniej 21 sierpnia udostępnić tę funkcję wszystkim.

