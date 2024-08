Masz już dość AI wciskanego na każdym kroku? Sprawdź tę aplikację

Sztuczna inteligencja to, AI tamto. Niedługo wszystko będzie nią reklamowane. Jeśli masz już dosyć poprawiania świata na siłę, Halide może być aplikacją dla Ciebie.

Process Zero to efekt protestu przeciwko AI

Nie odszukujmy się, zdjęcia ze smartfonów dawno przestały nawet próbować oddawać rzeczywistość. Mniej lub bardziej na siłę dostajemy nie efekt fotonów uderzających w sensor matrycy, tylko jakieś przetworzone interpretacje rzeczywistości. Wszystko jest podbite, odszumione, wygładzone, wyostrzone i pokolorowane tak, by Instagramy czy Facebooki przyklasnęły z radością.

Tymczasem wiele osób woli mieć absolutnie pełną kontrolę nad tym, czy i jak przetworzy swoje zdjęcia. Stąd Lux, zespół stojący za popularną aplikacją fotograficzną Halide na iOS, wraz z wersją 2.15 wprowadza tryb o nazwie „Process Zero”.

Process Zero zaczyna się od surowych danych z czujnika aparatu, dając użytkownikowi tylko jedno ustawienie do regulacji, które działa podobnie jak czas naświetlania podczas wywoływania filmu. Pominięty jest HDR, który ostatnio jest coraz częściej niemożliwy do wyłączenia w telefonach, nie ma też wszelkich ulepszeń związanych z tym całym AI i uczeniem maszynowym.

Dostajemy też naturalne ziarno, a nie jakąś przetworzoną papkę — sami zdecydujemy w postprodukcji, w jakim stopniu zechcemy je usunąć. Wbudowane narzędzie Image Lab pozwala następnie na szybkie wywołanie naszych cyfrowych negatywów.

Niestety aplikacja Halide Mark II dostępna jest w tym momencie wyłącznie na telefony i tablety marki Apple. W sklepie Google'a pojawiły się już różnego rodzaju podróbki — nie traćcie na nie jednak czasu.

