Mapy Google się zmieniają. Po prostu podnieś telefon

W najnowszej wersji Map Google aplikacja otrzymała bardzo ważną nowość. Dzięki niej kluczowe informacje o trasie otrzymasz bez konieczności odblokowywania ekranu.

Jeśli korzystacie często z Map Google do nawigacji, to zapewne wiecie, że aby uzyskać wiele informacji o ustawionej wcześniej trasie, konieczne jest odblokowanie telefonu. To szczególnie uciążliwe, gdy poruszamy się na piechotę lub mamy niski poziom naładowania baterii. Na szczęście nowa funkcja częściowo rozwiązuje ten problem.

Mapy Google z ważną nowością

Nowa aktualizacja Map Google wprowadza funkcję, dzięki której odblokowanie telefonu nie będzie już konieczne, aby w spokoju zmierzać do celu. Na zablokowanym ekranie telefonu dostępne będą między innymi informacje o szacowanym czasie dotarcia na miejsce oraz kiedy należy skręcić, aby kierować się w odpowiednim kierunku. Co więcej, w przypadku zmiany trasy aplikacja dostosuje informacje na zablokowanym ekranie telefonu.

Nowość trafi zarówno na Androida, jak i iOS (w tym wypadku będzie kompatybilna z Live Activities na iOS 16.1). Zła informacja jest taka, że nowa funkcja będzie udostępniania falami w ciągu kilku najbliższych miesięcy, więc na dostęp do niej wiele osób będzie musiało poczekać. Nie zmienia to faktu, że powinno to być ciekawe urozmaicenie dla osób, które często korzystają z Map Google.

Źródło zdjęć: TY Lim / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Neowin