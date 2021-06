Lista zakupów Listonic dostępna na smartwatchach Huawei Watch 3

Zegarki z serii Huawei Watch 3 w większym stopniu niż poprzednicy zasługują na miano smartwatchy. Jedną z ich zalet jest możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji z AppGallery. Takich jak debiutująca właśnie na HarmonyOS apka Listonic.

Wcześniejsze zegarki Huawei pracowały pod kontrolą zamkniętego systemu LiteOS. W najnowszej serii Huawei Watch 3 wszystkim zarządza HarmonyOS. Chociaż wiele wskazuje na to, że nowa platforma bazuje na tej starej, to jednak wyróżnikiem HarmonyOS jest obecność w menu sklepu AppGallery i możliwość instalowania stamtąd dodatkowych aplikacji. Chociaż oferta nie jest w tej chwili tak duża, jak na zegarkach z WearOS, to będzie rosnąć.

Dzisiaj producent ogłosił, że na zegarku można zainstalować Listonic, jedną z najpopularniejszych aplikacji do tworzenia listy zakupów. Narzędzie zostało zintegrowane z HarmonyOS, dzięki czemu jest dostępne na najnowszych smartwatchach Huawei z serii Watch 3.

W naszym szybkim teście udało się zainstalować Listonic na zegarku Watch 3 Pro, niestety pojawia się problem synchronizacji wersji zegarkowej ze smartfonową – nie można powiązać konta. Czekamy na wyjaśnienie Huawei.

Aplikacja Listonic umożliwia planowanie zakupów oraz tworzenie list zakupów na smartfonie, a następnie przesyłanie ich na smartwatch i otwieranie na urządzeniu, na przykład w sklepie, bez konieczności używania smartfona. Dzięki temu użytkownik może szybciej i wygodniej zaplanować zakupy, a dzięki przejrzystej i prostej obsłudze – łatwo odczytywać listę zakupów oraz zaznaczać lub usuwać produkty.

Zegarki Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro od 17 czerwca dostępne są w Polsce w ofercie przedsprzedażowej: do 8 lipca Huawei Watch 3 Pro można kupić w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds Pro, a Huawei Watch 3 w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4i.

