Snapdragon 888 w wersji 4G – ten układ trafi do Huawei P50

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia o następcy Snapdragona 888 – modelu o kodowym oznaczeniu SM8450. Z najnowszych przecieków wynika jednak, że na tym nie koniec szykowanych nowości – powstanie także Snapdragon w wersji bez 5G, za to z LTE.

Wcześniejsze przecieki na temat opracowywanych przez Qualcomma chipsetów zwiastowały pojawianie się jego ulepszonej wersji Snapdragon 888+ lub Snapdragon 888 Pro. Jednocześnie poznaliśmy pierwsze dane techniczne jednostki Qualcomma w litografii 4 nm – SM8450, który ostatecznie może wyjść jako model Pro.

Znany w branży leakster @Digital Chat Station podał najnowsze ustalenia, dotyczące linii produktów Qualcomma. Według jego doniesień producent pracuje również nad standardową wersją Snapdragona 888, w której jednak zamiast wbudowanego modemu 5G znajdzie się modem LTE. Chipset powinien mieć więc dokładnie te same parametry wydajnościowe, z wyjątkiem ograniczenia jego zdolności sieciowej do 4G. Co więcej, przyszły SM8450, czy też Snapdragon 888 Pro, ma również powstać w wersji 4G.

Co ciekawe, jak podaje inne źródło – @Bald Panda – Snapdragon 888 4G trafi do nadchodzącej serii smartfonów Huawei P50. Najczęściej wymienianym układem dla tej linii był dotąd Kirin 9000 z 5G, ale też w przeciekach przewijał się najprostszy Huawei P50 z samym tylko LTE. To by pasowało do Snapdragona 888 4G. Poza podstawowym wariantem smartfonu Huawei ma też zaprezentować P50 Pro oraz P50 Pro+ już 5G.

Jak to w ogóle możliwe, że Qualcomm będzie sprzedawał swoje układy dla Huaweia mimo amerykańskich restrykcji na tę firmę? Jeszcze w 2020 roku Qualcomm uzyskał licencję na biznesową współpracę z Huaweiem, ale tylko na układy 4G, za to z wykluczeniem 5G. Dzisiejsze doniesienia doskonale wpisują się w ten scenariusz. Snapdragon 888 4G może także trafić do wydajnych smartfonów skierowanych na rynki, gdzie jeszcze nie buduje się sieci 5G, na przykład do pastw afrykańskich.

