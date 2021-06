Qualcomm SM8450 to następca Snapdragona 888. Znamy specyfikację

Informacje o nowym układzie SM8450 podał Evan Blass. Nowa jednostka Qualcomma ma być następcą Snapdragona 888 (SM8350), czyli następnym flagowym układem firmy, przeznaczonym dla smartfonów i innych urządzeń mobilnych, Jego rynkowa nazwa nie jest jeszcze znana.

Qualcomm SM8450 będzie chipsetem wykonanym w litografii 4 nm, czyli w jeszcze nowszym procesie niż Snapdragon 888 (5 nm). Główny procesor składać się będzie z rdzeni Kryo 780, wykonanych w architekturze ARM v9. To z kolei sugeruje wykorzystanie jednego super wydajnego rdzenia Cortex-X2, a także wydajnych rdzeni Cortex-A710 i oszczędnych Cortex-A510. Nowy Qualcomm SM8450 będzie także obsługiwał czterokanałową pamięć RAM LPDDR5.

Zobacz: ARM Cortex-X2 to pierwsze rdzenie w architekturze ARMv9 - nowe procesory będą jeszcze szybsze

Za przetwarzanie grafiki odpowiadać będzie GPU Adreno 730, wspierany przez dodatkowy procesor wideo – VPU Adreno 665, procesor obrazu Spectra 680 oraz procesor Display Processing Unit (DPU) Adreno 1195.

Funkcje łączności dostarczy zintegrowany modem Snapdragon X65, który swoją premierę miał w lutym tego roku. Modem ten zapewnia obsługę 5G w falach milimetrowych (mmWave), agregując do 10 pasm o łącznej szerokości 1 GHz oraz w zakresach do 6 GHz w paśmie o szerokości 400 MHz. Snapdragon X65 umożliwia agregację pasm we wszystkich zakresach i kombinacjach 5G, zarówno mmWave, jak i sub-6, przy użyciu dupleksu z podziałem częstotliwości (FDD) i dupleksu z podziałem czasu (TDD). W modemie pojawiała się też obsługa nowych pasm milimetrowych n259, n70 i n53. Maksymalna prędkość pobierania danych wynosi 10 Gbps. Za sieć odpowiadać będzie także podsystem FastConnect 6900.

