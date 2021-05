Qualcomm prezentuje Snapdragona 7C Gen2. To układ do komputerów ARM z Windowsem i chromebooków

Firma Qualcomm zapowiedziała chipset Snapdragon 7C Gen 2. To układ średniej klasy dla komputerów ARM z Windowsem oraz Chromebooków, który jest w zasadzie identyczny z pierwszym Snapdragonem 7C.

Qualcomm Snapdragon 7C Gen 2 to nowy chipset klasy średniej, przeznaczony do zawsze podłączonych komputerów ARM z systemem Windows oraz chromebooków. Patrząc na specyfikację nowego układu oraz porównując ją ze pierwszą generacją procesora Snapdragon 7C można się nieco rozczarować, ponieważ nie widać tu dużych ulepszeń. Snapdragon 7C Gen 2 jest praktycznie identyczny, jak oryginał. Znajdziemy tu 8 rdzeni Kryo 468 (2 x Cortex-A76 @2,55 GHz + 6 Cortex-A55 @1,8 GHz) oraz procesor graficzny Adreno 618. Nowy SoC będzie produkowany w procesie litograficznym 8 nm.

Nowy chipset Qualcommu został wyposażony w modem X15, zapewniający łączność LTE o przepustowości do 600 Mb/s (download). W komplecie jest też procesor sygnału obrazu Spectre 255 oraz procesor sygnału cyfrowego Hexagen 692. Snapdragon 7C Gen 2 obsługuje wyświetlacze o maksymalnej rozdzielczości QuadHD lub 2048 x 1536 pikseli przy 60 Hz, dźwięk Qualcomm Aqstic, Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 5.

Snapdragon Developer Kit for Windows

Qualcomm pokazał również zestaw Snapdragon Developer Kit for Windows, czyli mini-komputer przypominający Maca Mini. Zestaw deweloperski powstał przy współpracy z firmą Microsoft. Nie podano jego specyfikacji, ale ze zdjęć wynika, że ma on co najmniej jeden pełnowymiarowy port USB oraz gniazdo kart pamięci SD. W urządzeniu są też prawdopodobnie inne gniazda, w tym wyjście HDMI do podłączenia monitora.

Źródło zdjęć: platform-decentral.com

Źródło tekstu: Qualcomm, Android Authority