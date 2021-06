Huawei P50 wreszcie pojawi się 29 lipca

Huawei P50 już był przekładany kilkakrotnie. Nie znaczy to jednak, że Huawei zrezygnował z tej serii. Według przecieków z Chin stanie się to 29 lipca.

Pierwszym urządzeniem z systemem operacyjnym HarmonyOS miał być Huawei P50. System operacyjny Huaweia zdążył jednak zadebiutować, ale smartfon dalej nie pojawił się na horyzoncie. Palmę pierwszeństwa zgarnęły zatem takie urządzenia jak zegarek i tablet. Huawei P50 niestety już kilka razy miał debiutować i za każdym razem termin ten przekładano. Na szczęście Huawei nie zrezygnował z tego modelu (z serii Mate w tym roku już tak) i już niedługo go zobaczymy.

Kiedy konkretnie? Przecieki z chińskiego portalu Weibo mówią o 29 lipca. Nie są to co prawda ostateczne ogłoszenia Huaweia, jednak przecieki pochodzą ze źródła, które cieszy się dobrą reputacją. Chińskie źródła mówią też, że Huawei P50 będzie miał zakrzywiony ekran i łączność 4G. Układem ma być Kirin 9000. Dostęp do sieci 5G będą miały warianty P50 Pro oraz P50 Pro+. Tutaj zobaczymy z kolei wodospadowy ekran. Wyróżnikiem telefonów będzie największy możliwy sensor aparatu dla telefonów - Sony IMX800. Huawei zamierza w ten sposób potwierdzić swoją pozycję na rynku fotograficznych smartfonów.

