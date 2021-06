Huawei: nowe technologie mogą pomóc w zwalczaniu depresji wśród dzieci i młodzieży

Huawei Polska wspiera Fundacje „Twarze depresji” w walce z depresją wśród dzieci i młodzieży, na którą wpływ ma między innymi trwająca wciąż pandemia. Pomóc w tym mogą nowe technologie, na przykład poprzez bezpłatne konsultacje online.

Depresja młodych? To nie wymówka, to fakt

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanie się drugim najpoważniejszym schorzeniem na świecie. Z ostatnich danych wynika, że cierpi na nią już 264 mln osób na całym świecie. Coraz częściej choroba ta dotyka również dzieci i młodzież.

Przez ponad rok pandemia odebrała młodym ludziom cały znany im świat i zamknęła go w czterech ścianach. Ograniczenie, a często brak relacji rówieśniczych miał bardzo istotny wpływ na wzrost zachorowań na depresję wśród młodych osób. Niestety nie wszystkie dzieci i młodzież znajdują pomoc. Część z nich nie ma dostępu do leczenia z uwagi na czynniki ekonomiczne, a w mniejszych miejscowościach - także obawy przed stygmatyzacją i wstyd przed leczeniem psychologicznym i psychiatrycznym. Znaczącym problemem jest także brak dostępności lekarzy specjalistów w najbliższej okolicy – w Polsce brakuje około dwustu psychiatrów dziecięcych, niedostatek miejsc jest także widoczny w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci.

Eksperci biją na alarm

Uruchomiony 1 czerwca program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych do 24 roku życia, zagrożonych depresją, którego organizatorem jest Fundacja „Twarze depresji” przy wsparciu firmy Huawei Polska, już w pierwszych tygodniach działania pokazał, jak bardzo potrzebna jest pomoc młodym osobom w depresji. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni od uruchomienia zapisów, na spotkania online z psychologiem i psychiatrą zgłosiło się niemal 90 dzieci i nastolatków. Średnia wieku chętnych na zdalną terapię to około 14 lat, a najmłodszy zapisany do tej pory uczestnik ma 6 lat.

Wyniki badań wskazują, że izolacja w trakcie pandemii odcisnęła największe piętno właśnie na młodych osobach, które nie radzą sobie z obecną sytuacją, zaś u tych, u których już wcześniej pojawiła się depresja, w czasie ostatniego roku często uległa ona nasileniu. Wsparcie specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii dziecięcej jest kluczowe w leczeniu depresji i to właśnie umożliwia program, który uruchomiliśmy przy wsparciu firmy Huawei.

– powiedziała Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji „Twarze depresji”

Technologiczna pomocna dłoń od firmy Huawei

Celem programu jest wspieranie walki z depresją dzięki technologii i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci, które z uwagi na sytuację materialną, miejsce zamieszkania czy inne czynniki nie mają dostępu do terapii. Dzięki pomocy psychologów, psychiatrów i terapeutów w formie zdalnych spotkań online, dzieci z każdego zakątka Polski będą mogły liczyć na fachową pomoc. Wykorzystanie narzędzi online, pozwala także uniknąć stygmatyzowania młodych osób, które potrzebują skorzystać z takiej pomocy i daje większą swobodę oraz możliwość zwalczenia wstydu, związanego z wizytą u psychologa.

W realizację projektu zaangażowani są specjaliści, między innymi Katarzyna Wojciechowska – lekarka należąca do wąskiej grupy psychiatrów dzieci i młodzieży, których w Polsce jest zaledwie nieco ponad 450, oraz terapeuci dr Martyna Gębska-Tołoczko, Aleksandra Brzezińska, Tomasz Kliś i Anna Kornetowska – pracujący z dziećmi i dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Od dawna troszczymy się o to, aby nowoczesne technologie pomagały osobom, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Wspieramy osoby wykluczone, dając im narzędzia techniczne, dzięki którym są one w stanie pokonywać swoje ograniczenia. Po zrealizowaniu licznych inicjatyw wspierających osoby z niepełnosprawnościami, ułatwiających dostęp do kultury czy promujących zawodową aktywność kobiet w obszarze IT, zdecydowaliśmy się zaangażować w projekt z obszaru zdrowia psychicznego, współpracując z Fundacją „Twarze depresji”. Chcemy, by jak najwięcej dzieci i nastolatków, którzy cierpią na depresję, miało możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy, bez względu na to skąd pochodzą i jaka jest sytuacja materialna ich rodzin.

– powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska

Ambasadorzy kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, sportowiec Marek Plawgo i aktor Piotr Zelt, którzy leczą się na depresję i wspierają działania Fundacji, nie mają wątpliwości, że pomoc fachowców jest w przypadku tej choroby niezbędna i zachęcają do korzystania z pomocy jaką niesie program. Szczegóły programu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne pod tym adresem.

