Instagram kombinuje przy ulubionej funkcji. Będzie dobra zmiana?

Wygląda na to, że Instagram przygotowuje się do zmian i testuje nową funkcję. I nie chodzi tu o zdjęcie profilowe, które będzie mogło być zasilane przez AI. Chodzi o jedną z naszych ulubionych funkcji - stories.

Instagram przeniesie wyróżnione stories do osobnej zakładki

Testowana jest nowa funkcja, która wprowadza zmiany, odnośnie przeglądania wyróżnionych stories (Story Highlights). Stories mają to do siebie, że opublikowane na Instagramie, znikają po 24 godzinach. Aby zatrzymać je na dłużej, wystarczy umieścić je w wyróżnionych stories, wówczas możemy je zachować na czas nieokreślony. Obecnie, ten typ stories jest widoczny między sekcją bio, a sekcją siatki postów, na stronie profilu.

Lindsey Gamble, ekspert od mediów społecznościowych, twierdzi, że Instagram tworzy dedykowaną zakładkę dla Story Highlights, podobnie jak jest to w przypadku osobnej zakładki dla Reels. Co ciekawe, nadal będą wyświetlane w głównej siatce na profilu, ale nie do końca jeszcze wiadomo, w którym miejscu.

Funkcja ta jest obecnie testowana na wybranych użytkownikach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie udostępniona dla wszystkich. Testerzy mają możliwość wyboru, które Highlights mają się pojawić w zakładce, a które zostaną usunięte z głównej siatki. Instagram bowiem ma jeden główny cel - chce jak najbardziej uczynić Instagrama przystępnym dla użytkownika i go możliwie jak najbardziej uprościć. Zmiana ta ma zwiększyć widoczność tego typu treści.

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: neowin.net